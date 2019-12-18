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К Новому году в школах оформили фотозоны. Смотрите, как классно получилось
19.12.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях мы попросили минчан
Вот так оформили фотозоны в некоторых минских школах.
А это снимки из учебных заведений Бреста.
Эти две фотографии прислали из Марьиной Горки.
Два следующих снимка из школ в Могилеве и Новополоцке.
А так красиво в одном из учебных заведений Молодечно.
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На днях мы попросили минчан прислать в редакцию новогодние снимки своих подъездов. Читатели идею поддержали и отправили не только фото домов, но и изображения...
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