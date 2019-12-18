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К Новому году в школах оформили фотозоны. Смотрите, как классно получилось

19.12.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы попросили минчан прислать в редакцию новогодние снимки своих подъездов. Читатели идею поддержали и отправили не только фото домов, но и изображения фотозон, которые сделали к праздникам в разных школах страны (к сожалению, номера школ не сообщили). Некоторые из них по своему оформлению не уступают работам профессиональных дизайнеров. Посмотрите, как красиво.

Вот так оформили фотозоны в некоторых минских школах.


Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

А это снимки из учебных заведений Бреста.


Фото: читатели TUT.BY

Фото: читатели TUT.BY

Эти две фотографии прислали из Марьиной Горки.


Фото: читатели TUT.BY

Два следующих снимка из школ в Могилеве и Новополоцке.


Фото: читатели TUT.BY

А так красиво в одном из учебных заведений Молодечно.


Фото: читатели TUT.BY
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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На днях мы попросили минчан прислать в редакцию новогодние снимки своих подъездов. Читатели идею поддержали и отправили не только фото домов, но и изображения...
 
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