Мужчины сбили на дороге лося и спрятали - и попали под «уголовку» за незаконную охоту

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе мужчины сбили на дороге лося и решили никому об этом не говорить. Но в итоге все равно всё узнали. Подробности рассказали в Следственном комитете.



Фото: УГКСЭ по Гомельской области

Согласно материалам дела, 4 октября житель деревни Щибрин Рогачевского района ехал на своем Volkswagen с коллегами на работу в другую деревню. Внезапно на дорогу прямо под колеса выскочил лось-сеголеток. Мужчины добили раненое животное, унесли с проезжей части и спрятали под ветками.

Затем водитель попросил другого своего знакомого на Audi с прицепом перевезти лося на территорию сельхозпредприятия, где он работал. Незаконную добычу мужчины спрятали в хозпостройке. Но вскоре об этом стало известно милиционерам.

В результат в отношении троих человек было возбуждено уголовное дело. Жителю деревни Щибрин и еще одному его односельчанину предъявлено обвинение в незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере (мужчины уже его возместили — заплатили 7650 рублей), а владельца Audi будут судить за незаконую транспортировку дикого животного.