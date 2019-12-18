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Мужчины сбили на дороге лося и спрятали - и попали под «уголовку» за незаконную охоту
19.12.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе мужчины сбили на дороге лося и решили никому об этом не говорить. Но в итоге все равно всё узнали. Подробности
Согласно материалам дела, 4 октября житель деревни Щибрин Рогачевского района ехал на своем Volkswagen с коллегами на работу в другую деревню. Внезапно на дорогу прямо под колеса выскочил лось-сеголеток. Мужчины добили раненое животное, унесли с проезжей части и спрятали под ветками.
Затем водитель попросил другого своего знакомого на Audi с прицепом перевезти лося на территорию сельхозпредприятия, где он работал. Незаконную добычу мужчины спрятали в хозпостройке. Но вскоре об этом стало известно милиционерам.
В результат в отношении троих человек было возбуждено уголовное дело. Жителю деревни Щибрин и еще одному его односельчанину предъявлено обвинение в незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере (мужчины уже его возместили — заплатили 7650 рублей), а владельца Audi будут судить за незаконую транспортировку дикого животного.
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В Ргачевском районе мужчины сбили на дороге лося и решили никому об этом не говорить. Но в итоге все равно все узнали.
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