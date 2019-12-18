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«Мне нужна лапа кентавра». Загадочная история разрушения скульптуры в рогачевском дворе

19.12.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве мужчина пришел в чужой двор и повредил мифического персонажа, которого сделал хозяин дома. Чем закончилась история, рассказали в УВД.


Вечером 18 декабря в калитку одного из домов постучал неизвестный. Хозяйка спросила гостя о цели визита — и получила странный ответ: «Мне нужна лапа кентавра». Услышав отказ, молодой человек подошел к одной из скульптур, оторвал конечность — и убежал.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Через пару часов милиционеры нашли хулигана. Им оказался 21-летний житель Рогачева. Зачем ему потребовалась лапа мифического персонажа, теперь выясняют следователи.

 
 
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Хозяйка спросила у гостя о цели визита и получила странный ответ - мужчина потребовал выдать ему лапу кентавра.
 
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