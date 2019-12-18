«Мне нужна лапа кентавра». Загадочная история разрушения скульптуры в рогачевском дворе

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве мужчина пришел в чужой двор и повредил мифического персонажа, которого сделал хозяин дома. Чем закончилась история, рассказали в УВД.





Вечером 18 декабря в калитку одного из домов постучал неизвестный. Хозяйка спросила гостя о цели визита — и получила странный ответ: «Мне нужна лапа кентавра». Услышав отказ, молодой человек подошел к одной из скульптур, оторвал конечность — и убежал.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Через пару часов милиционеры нашли хулигана. Им оказался 21-летний житель Рогачева. Зачем ему потребовалась лапа мифического персонажа, теперь выясняют следователи.