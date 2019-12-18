В Витебске 17-летний парень под предлогом покупки забирал чужие авто и перепродавал их

Источник материала: Tut.by

В Витебске парень находил объявления о продаже автомобилей, потом под предлогом покупки уезжал на этих машинах и продавал их, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Ищут парня и пострадавших от его действий.

Парню 17 лет. Объявления о продаже автомобилей он находил в Сети.

«Встретившись с продавцами, он иногда передавал им предоплату, либо вообще забирал себе автомобиль без какого-либо расчета, обещая выплатить сумму в дальнейшем. Завладев автомобилем, деньги он не выплачивал, а перепродавал его», — рассказали в милиции.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Установлено 8 подобных эпизодов. Силовики считают, что потерпевших от деятельности парня может быть гораздо больше.

Пострадавших граждан, а также тех, кто владеет информацией по данному делу и местонахождении предприимчивого молодого человека, просят сообщить по телефону +375297435091 или по номеру 102.