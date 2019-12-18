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У Ратуши поставили необычную елку (такой в Минске еще не было)

19.12.2019 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска смонтировали необычную елку. На металлическом каркасе — шары разного цвета. TUT.BY посмотрел, как все это выглядит в вечерних огнях.


Новая ель — на площади у Ратуши. Ее высота 12 метров, здесь 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см.

— Для нас это экспериментальная, инновационная работа, — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».

Инициировал создание такой елки у Ратуши дизайнер Адриан Храпицкий. По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но в мире такие конструкции с шарами устанавливали часто. Например, в Китае, Канаде, в европейских странах.

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Теги: Минск
 
 
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Новая ель - на площади у Ратуши. Ее высота 12 метров, здесь 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см.
 
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