У Ратуши поставили необычную елку (такой в Минске еще не было)

Источник материала: Tut.by

В центре Минска смонтировали необычную елку. На металлическом каркасе — шары разного цвета. TUT.BY посмотрел, как все это выглядит в вечерних огнях.





Новая ель — на площади у Ратуши. Ее высота 12 метров, здесь 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см.

— Для нас это экспериментальная, инновационная работа, — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».

Инициировал создание такой елки у Ратуши дизайнер Адриан Храпицкий. По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но в мире такие конструкции с шарами устанавливали часто. Например, в Китае, Канаде, в европейских странах.