ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз погоды с 20 по 24 декабря: будет тепло, но с субботы пойдут дожди

20.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогноз погоды с 20 по 24 декабря: будет тепло, но с субботы пойдут дожди

Синоптики констатируют: декабрь в этом году щедр на тепло. «Самым теплым днем на этой неделе выдалась среда, когда практически на всей территории страны, в том числе во всех областных центрах, были обновлены температурные рекорды дня. И виной тому атлантические циклоны, которые, смещаясь по северу Европы, продолжают поставлять очень теплый и влажный воздух. В ближайшие дни сохранится теплая погода, но в воскресенье атмосферные фронты принесут дожди», — отметили в Белгидромете.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди. Об этом корреспонденту
 
Новости дня
Новости общества
 
В Березовке женщина вытолкнула из окна соседку - та умерла. Приговор суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика