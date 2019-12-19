Прогноз погоды с 20 по 24 декабря: будет тепло, но с субботы пойдут дожди

Источник материала: Полымя

Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Синоптики констатируют: декабрь в этом году щедр на тепло. «Самым теплым днем на этой неделе выдалась среда, когда практически на всей территории страны, в том числе во всех областных центрах, были обновлены температурные рекорды дня. И виной тому атлантические циклоны, которые, смещаясь по северу Европы, продолжают поставлять очень теплый и влажный воздух. В ближайшие дни сохранится теплая погода, но в воскресенье атмосферные фронты принесут дожди», — отметили в Белгидромете.