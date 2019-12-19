В Березовке женщина вытолкнула из окна соседку - та умерла. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

В мае этого года в Березовке Лидского района 44-летняя женщина вытолкнула свою 51-летнюю соседку из окна общежития, та умерла по пути в больницу. «Лідская газета» рассказывает подробности истории и какой приговор вынес суд по данному делу.



Фото: УВД Гродно

Издание пишет, что недавно по делу состоялся суд. По этическим соображениям в статье имена героев изменены. У осужденной женщины остались дети — 6 лет и 1 года, они живут с отцом.

Анна и Евгения родились в одной деревне Можейковского сельсовета и знали друг друга с детства. Позже оказались соседками по общежитию. Евгения жила одна, зарабатывала временными подработками: плела корзинки, летом собирала ягоды, грибы. Сын женщины лет пять назад уехал в Россию и отношения с матерью не поддерживал, поэтому она с удовольствием возилась с малышами Анны, которая находилась в декретном отпуске. Иногда женщины ссорились. Конфликты чаще всего возникали после употребления спиртного, пишет газета. Семь лет назад Анна лечилась от алкоголизма в больнице «Островля», а в 2018 году ее поставили на учет у нарколога.

В день трагедии женщины выпивали вместе с еще одной приятельницей. В какой-то момент они перешли из кухни в комнату. Соседка села в кресле возле телевизора с шестилетним сыном Анны. Сама Анна и Евгения, решив покурить, подошли к окну. Хозяйка комнаты настежь распахнула фрамугу, чтобы снять высохшее белье с веревок, натянутых за ним. В это время между приятельницами начался разговор на повышенных тонах. «Что ты все время ноешь, жалуешься на жизнь?!» — злилась на Евгению Анна. В какой-то момент она взяла Евгению за шею и верхнюю часть туловища и резко толкнула в открытый оконный проем. Женщина попыталась схватить падающую вниз головой соседку за ноги, но не удержала. В руках остался лишь один носок.

Анна выбежала на улицу. Евгения не подавала признаков жизни. Женщина пролетела 8 метров и ударилась о твердую поверхность. От полученных травм она умерла по дороге в больницу.

В отношении Анны возбудили уголовное дело, заключили под стражу и содержали до суда в тюрьме в Гродно.

При рассмотрении дела все доказательства, собранные по нему, суд Лидского района нашел законными, объективными и соответствующими действительности. У суда не возникло сомнений, что в момент преступления женщина не находилась в состоянии аффекта и осознавала, что делает. То, что обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения, суд отнес к обстоятельствам, отягощающим ответственность. Женщину признали виновной в умышленном противоправном лишении жизни другого человека. На основании ч. 1 ст. 139 (Убийство) УК ей было назначено наказание сроком шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Анна подавала апелляцию. Женщина доказывала, что в ее действиях не было умысла, а толкнула она соседку по неосторожности. Однако приговор Лидского суда был оставлен без изменения.