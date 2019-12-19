Всё за вчера: годовщина «Плошчы», расстрел, дело Завадского, убийство Миколуцкого и малыш Йода

Вчера была годовщина «Плошчы». Девять лет назад, 19 декабря 2010 года, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, протестуя против традиционного итога президентских выборов в Беларуси. Это была одна из наиболее массовых акций протеста, которая вошла в историю как «Плошча-2010». По разным оценкам, на улицы столицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. Давайте вспомним, как это было, — а потом быстро пробежимся по главным новостям и лучшим текстам вчерашнего дня. Ох, и насыщенным был этот четверг!
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Продолжаем разбираться в новых заявлениях по «делу исчезнувших». Поговорили с доктором Кристианом Триппе, который руководил командой журналистов DW, работавших над созданием фильма «Минские убийства». Попытались узнать, что будет с Юрием Гаравским, который утверждает, что причастен к исчезновению и убийству известных оппозиционных политиков, по законам той страны, где он сейчас находится? Какие несоответствия в его рассказе нашли журналисты Deutsche Welle, но почему они уверены, что Гаравский сделал заявление не ради политического убежища? Как получилось, что интервью «экс-собровца» вышло как раз накануне переговоров Лукашенко и Путина? Вам обязательно нужно это прочесть.
Давайте еще напомним вам, как искали пропавшего оператора ОРТ Дмитрия Завадского, исчезновение которого Лукашенко называл своей «единственной болью». Его дело стоит немного особняком в череде исчезновений 1999−2000 годов. Он не был политиком, не занимал министерских должностей, Завадский был журналистом. Но пропал так же, как Захаренко, Гончар, Красовский, и судьба его уже почти 20 лет остается неизвестной. А ведь уже выросло поколение, которое о тех громких делах практически ничего не знает.
В минском суде продолжаются прения по «самому массовому делу медиков». Вчера выступала адвокат бизнесмена и директора компании «Искамед» Сергея Шакутина. По ее мнению, обвиняемого оговорили, показания против него менялись не раз, обвинение строится на противоречивых показаниях, нет аудио, а на единственном видео деньги Шакутин не передавал. Читайте, как разложила все по полочкам защитник.
Вот здесь — очередные новости о том, когда для белорусов появится «шенген» по 35 евро.
Вчера президент России Путин провел большую пресс-конференцию по итогам года. На ней, в частности, пояснил, почему для Беларуси цена на российский газ нее может быть такой, как для Смоленска, — как того хочет Лукашенко. Это значило бы, что России пришлось бы дотировать «другую страну, так же как самую дотируемую свою область Смоленскую». Путин добавил, что это можно сделать, но для этого нужны «общие законы, общие наднациональные контрольные и эмиссионные органы, общие правила в сфере антимонопольной политики». Сегодня эти вопросы не решены, и, как отметил Путин, к чему придут стороны — «пока непонятно». Вы же помните, что президенты двух стран сегодня снова встречаются?.. Если не договорятся по газу до нового года — это один из самых вероятных серьезных рисков для нашей страны (а вообще их много). Можем пока, кстати, вспомнить, что и за сколько продал Лукашенко России.
В Беларуси повышается стоимость проезда на железной дороге. Давайте расскажем, на сколько вырастут тарифы, а заодно покажем новый «мозг» нашей БелЖД. Видели, железнодорожники запустили новый Центр управления перевозками? Здание необычной формы рядом с центром Минска БелЖД построила за несколько лет, вложив туда 20 млн долларов. Ну и не могли мы у них, конечно, не спросить, почему у нас за год четыре раза ломались новенькие «Штадлеры».
Если вы собираетесь на отдых, обязательно прочтите эти невеселые новости. Еще два белорусских туриста умерли в Египте: женщине стало плохо в экскурсионном автобусе, мужчине — в самолете. Что происходит?
«Слышен вой сирен, перепуганные люди бегут по центру города»: вчера в центре Москвы у здания ФСБ произошла перестрелка — погиб один человек, пятеро пострадали. Вот здесь у нас все, что пока известно, а здесь — имя стрелка.
А в США Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Давайте кратко поясним, что будет дальше.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вот у нас большая и очень интересная история жизни соратника Лукашенко и его смерти в теракте в Могилеве. Если люди постраше еще помнят заказное убийство Евгения Миколуцкого 22 года назад, то, снова же, выросло поколение, которое и об этом ничего не знает. Жена Миколуцкого Алла Валентиновна серьезно пострадала от взрыва, чудом выжила и согласилась дать TUT.BY эксклюзивное интервью. Она рассказала все, что помнит о теракте, как проходил суд и почему надеется, что заказчика убийства найдут и накажут. Ведь он до сих пор где-то на свободе, говорит Алла Миколуцкая, — и от этого ей немного страшно. А дело о теракте, который Александр Лукашенко называл едва ли не подготовкой к покушению на него, не закрыто и не имеет срока давности. Но прочтите все сами.
Если вам для здоровой и счастливой жизни нужно, например, меньше работать, то давайте обсудим переход на четырехдневную рабочую неделю. Ради него вон 40% россиян готовы работать интенсивнее, 30% — увеличить продолжительность рабочего дня, а 18% — отказаться от обеденного перерыва. Мы задали вопрос «а на что готовы вы?» своим читателям — и вот делимся итогами.
Если интересуетесь настолками — то давайте познакомим вас с автором «Дальних рубежей». В 2017-м эту игру придумал белорус, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. И игра произвела фурор! Правда, скромный парень Рома говорит, что это жизнь его сильно не изменило. Молодой человек пятый год работает в магазине настолок. Шутит: чтобы можно было позволить себе не работать, нужно выпустить минимум с десяток хороших игр.
А вот люди. которым пока не до игр: у нас — история многодетной семьи, которая в пожаре за пару минут потеряла все и потихоньку выкарабкивается. Сейчас у Бурдейных нет почти ничего, в своей квартире их приютили знакомые. «Грубо говоря, мы как пришли в эту квартиру с тремя пакетиками, так с ними и уйдем. Но когда? Завтра, через полгода, год? От этой неопределенности, от бессилия просто опускаются руки». Если вдруг вы захотите им помочь — то в конце статьи есть расчетный счет.
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага покидает команду. Контракт с ним решили не продлевать. Что у них там произошло — непонятно, но клуб не сомневается, что «Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям».
А у нас есть история 23-летнего американского баскетболиста Брайана Старра, который второй год играет за «Борисфен» и живет в Могилеве. До подписания контракта с белорусским клубом Брайан никогда не бывал в Европе и ничего не слышал о нашей стране. А сейчас наша Вика Ковальчук расспросила Старра о любви к драникам и неоднозначной реакции окружающих на темнокожего парня на улицах Могилева. А еще он рассказал, что нужно от него белорусским девушкам из Tinder ;)
Кстати, будьте осторожны по дороге на работу — синоптики сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана. Видели, кстати, как Брест опустился густой туман. Посмотрите, как выглядит город">вчера накрыло Брест? Но есть и хорошая новость — сегодня и впредь на дорогах вас ждут добрые-добрые гаишники. Если вдруг не найдете таких — срочно пишите нам! И хорошего вам дня, друзья.
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.