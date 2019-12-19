Всё за вчера: годовщина «Плошчы», расстрел, дело Завадского, убийство Миколуцкого и малыш Йода

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера была годовщина «Плошчы». Девять лет назад, 19 декабря 2010 года, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, протестуя против традиционного итога президентских выборов в Беларуси. Это была одна из наиболее массовых акций протеста, которая вошла в историю как «Плошча-2010». По разным оценкам, на улицы столицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. Давайте вспомним, как это было , — а потом быстро пробежимся по главным новостям и лучшим текстам вчерашнего дня. Ох, и насыщенным был этот четверг!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Продолжаем разбираться в новых заявлениях по «делу исчезнувших» . Поговорили с доктором Кристианом Триппе, который руководил командой журналистов DW , работавших над созданием фильма «Минские убийства». Попытались узнать, что будет с Юрием Гаравским, который утверждает, что причастен к исчезновению и убийству известных оппозиционных политиков, по законам той страны, где он сейчас находится? Какие несоответствия в его рассказе нашли журналисты Deutsche Welle, но почему они уверены, что Гаравский сделал заявление не ради политического убежища? Как получилось, что интервью «экс-собровца» вышло как раз накануне переговоров Лукашенко и Путина? Вам обязательно нужно это прочесть .

. Поговорили с , работавших над созданием фильма «Минские убийства». Попытались узнать, что будет с Юрием Гаравским, который утверждает, что причастен к исчезновению и убийству известных оппозиционных политиков, по законам той страны, где он сейчас находится? Какие несоответствия в его рассказе нашли журналисты Deutsche Welle, но почему они уверены, что Гаравский сделал заявление не ради политического убежища? Как получилось, что интервью «экс-собровца» вышло как раз накануне переговоров Лукашенко и Путина? . Ну, а сам Гаравский тем временем рассказал, как изменилась его жизнь после интервью, и ответил на все слова Павличенко .









«Слышен вой сирен, перепуганные люди бегут по центру города»: вчера в центре Москвы у здания ФСБ произошла перестрелка — погиб один человек, пятеро пострадали. Вот здесь у нас все, что пока известно, а здесь — имя стрелка.

— погиб один человек, пятеро пострадали. Вот у нас все, что пока известно, а — имя стрелка. А в США Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Давайте кратко поясним, что будет дальше .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас большая и очень интересная история жизни соратника Лукашенко и его смерти в теракте в Могилеве. Если люди постраше еще помнят заказное убийство Евгения Миколуцкого 22 года назад, то, снова же, выросло поколение, которое и об этом ничего не знает. Жена Миколуцкого Алла Валентиновна серьезно пострадала от взрыва, чудом выжила и согласилась дать TUT.BY эксклюзивное интервью. Она рассказала все, что помнит о теракте, как проходил суд и почему надеется, что заказчика убийства найдут и накажут. Ведь он до сих пор где-то на свободе, говорит Алла Миколуцкая, — и от этого ей немного страшно. А дело о теракте, который Александр Лукашенко называл едва ли не подготовкой к покушению на него, не закрыто и не имеет срока давности. Но прочтите все сами .





Знакомьтесь — Влад Кухарчук. Белорус 12 лет назад переехал в США , теперь он преподаватель йоги и лайф-коуч. Поговорили с ним о том, каково в Штатах работать экспертом «по созданию здоровой, осознанной и счастливой жизни» .

, теперь он преподаватель йоги и лайф-коуч. Поговорили с ним о том, каково в Штатах работать . Если вам для здоровой и счастливой жизни нужно, например, меньше работать, то давайте обсудим переход на четырехдневную рабочую неделю . Ради него вон 40% россиян готовы работать интенсивнее, 30% — увеличить продолжительность рабочего дня, а 18% — отказаться от обеденного перерыва. Мы задали вопрос «а на что готовы вы?» своим читателям — и вот делимся итогами .

. Ради него вон 40% россиян готовы работать интенсивнее, 30% — увеличить продолжительность рабочего дня, а 18% — отказаться от обеденного перерыва. Мы задали вопрос «а на что готовы вы?» своим читателям — . Если интересуетесь настолками — то д авайте познакомим вас с автором «Дальних рубежей» . В 2017-м эту игру придумал белорус, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. И игра произвела фурор! Правда, скромный парень Рома говорит, что это жизнь его сильно не изменило. Молодой человек пятый год работает в магазине настолок. Шутит: чтобы можно было позволить себе не работать, нужно выпустить минимум с десяток хороших игр.

— то д . В 2017-м эту игру придумал белорус, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. И игра произвела фурор! Правда, скромный парень Рома говорит, что это жизнь его сильно не изменило. Молодой человек пятый год работает в магазине настолок. Шутит: чтобы можно было позволить себе не работать, нужно выпустить минимум с десяток хороших игр. А вот люди. которым пока не до игр: у нас — история многодетной семьи, которая в пожаре за пару минут потеряла все и потихоньку выкарабкивается. Сейчас у Бурдейных нет почти ничего, в своей квартире их приютили знакомые. «Грубо говоря, мы как пришли в эту квартиру с тремя пакетиками, так с ними и уйдем. Но когда? Завтра, через полгода, год? От этой неопределенности, от бессилия просто опускаются руки». Если вдруг вы захотите им помочь — то в конце статьи есть расчетный счет.

и потихоньку выкарабкивается. Сейчас у Бурдейных нет почти ничего, в своей квартире их приютили знакомые. «Грубо говоря, мы как пришли в эту квартиру с тремя пакетиками, так с ними и уйдем. Но когда? Завтра, через полгода, год? От этой неопределенности, от бессилия просто опускаются руки». Если вдруг вы захотите им помочь — то в конце есть расчетный счет. А вы знаете, кто самый популярный малыш в мире в этом году? Спойлер: нет, не сын Меган Маркл !

О СПОРТЕ

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага покидает команду. Контракт с ним решили не продлевать . Что у них там произошло — непонятно , но клуб не сомневается, что «Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям».

. , но клуб не сомневается, что «Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям». А у нас есть история 23-летнего американского баскетболиста Брайана Старра, который второй год играет за «Борисфен» и живет в Могилеве. До подписания контракта с белорусским клубом Брайан никогда не бывал в Европе и ничего не слышал о нашей стране. А сейчас наша Вика Ковальчук расспросила Старра о любви к драникам и неоднозначной реакции окружающих на темнокожего парня на улицах Могилева. А еще он рассказал, что нужно от него белорусским девушкам из Tinder ;)

Все новости четверга, 19 декабря





Кстати, будьте осторожны по дороге на работу — синоптики сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана . Видели, кстати, как Брест опустился густой туман. Посмотрите, как выглядит город">вчера накрыло Брест? Но есть и хорошая новость — сегодня и впредь на дорогах вас ждут добрые-добрые гаишники . Если вдруг не найдете таких — срочно пишите нам! И хорошего вам дня, друзья.

Ваша редакция