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Тепло и дождливо. Осенняя погода в Гомеле в декабрьские выходные
20.12.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Середина декабря, на носу Новый год, елки сверкают и переливаются всеми огнями радуги, а снега все нет. И не будет,
В выходные гомельчан ждет теплая и дождливая погода. В субботу — до плюс шести и дождь. В воскресенье снова дождливо и +8°С.
До Нового года, напоминаем, осталось 11 дней.
Хороших выходных!
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Середина декабря, на носу Новый год, а снега нет. И не будет! По крайней мере в ближайшие дни.
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