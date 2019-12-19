Тепло и дождливо. Осенняя погода в Гомеле в декабрьские выходные

Источник материала: Tut.by

Середина декабря, на носу Новый год, елки сверкают и переливаются всеми огнями радуги, а снега все нет. И не будет, по данным сайта pogoda.by. По крайней мере в ближайшие дни.





В выходные гомельчан ждет теплая и дождливая погода. В субботу — до плюс шести и дождь. В воскресенье снова дождливо и +8°С.

До Нового года, напоминаем, осталось 11 дней.

Хороших выходных!

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