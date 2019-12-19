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+10°С и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

20.12.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу утром ожидается сплошная облачность без осадков. Днем и вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +10°С.

В воскресенье также ожидается сплошная облачность и дождь. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла.

Напомним, до Нового года остается 11 дней.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными.
 
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