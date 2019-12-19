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+10°С и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
20.12.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными, сообщает
В субботу утром ожидается сплошная облачность без осадков. Днем и вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +10°С.
В воскресенье также ожидается сплошная облачность и дождь. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла.
Напомним, до Нового года остается 11 дней.
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными.
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