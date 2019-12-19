+10°С и дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ненастными, сообщает pogoda.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу утром ожидается сплошная облачность без осадков. Днем и вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +10°С.

В воскресенье также ожидается сплошная облачность и дождь. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла.

Напомним, до Нового года остается 11 дней.

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