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У витебского блогера изъяли технику: проводят проверку за оскорбление милиционера

20.12.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Первомайского РОВД Витебска в рамках проверки причастности к преступлению, предусмотренному ст. 189 УК (Оскорбление), изъяли 17 декабря у витебского блогера Ольги Журавской всю оргтехнику. Женщина утверждает, что имущество стоит не менее 7 тысяч долларов, пишет «Віцебская вясна».


Ольга Журавская. Фото: Игорь Матвеев

Осмотр квартиры Ольги Журавской проводили с санкции прокурора Витебска в рамках проверки заявления милиционера Щеглова, который был оскорблен высказываниями блогера в интернете — в частности, такими выражениями, как «идиот», «хрен» и «мудак».

Ольга Журавская (псевдоним Елена Смирнова) ведет на Youtube канал «Снимать разрешено» (в частности, она ходит по магазинам и супермаркетам, фиксирует на видеокамеру нарушения, которые там замечает). Конфликт со Щегловым у нее произошел в августе 2019-го, когда блогер снимала видео автогонок в Витебске, а милиционер настоятельно просил ее зайти за ограждение. Как утверждает Журавская, Щеглов не показал удостоверения, хотя назвался майором милиции.

«Вы хотите себя идиотом выставить?» — спрашивала тогда у милиционера Журавская. Назвала его также «наглым» и «борзым».

Щеглов почувствовал себя оскорбленным и написал на Журавскую заявление. Первая проверка проходила именно по этому эпизоду. Провели лингвистическую экспертизу, согласно которой выражение «хрен непонятный» имеет стилистические пометы «грубый» и «просторечный», а лексемы «наглый» и «борзый» выражают негативную оценку. Милиционеры пришли к выводу, что действия Журавский имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 189 УК (Оскорбление).

Осмотр жилья блогера 17 декабря прошел в рамках проверки по второму заявлению Щеглова. Его оскорбили слова, которыми Журавская характеризовало его, когда давала объяснения милиционерам по предварительному заявлению. Кроме «идиота» и «хрена», блогер в тот раз применила слово «мудак».

— Если исходить из семантики русского языка, то «мудак» — это человек с мощным мужским достоинством. Так это комплимент, а не оскорбление, я считаю. Настоящий мужик! А насчет «идиота», так я же объяснила, что это о романе Достоевского. Я же не сказала: «Вы идиот», — пояснила блогер.

По ее словам, то, что делали милиционеры в ее квартире, больше напоминало обыск, а не осмотр.

— Когда открывается нижний ящик, где лежит белье, и там копаются в трусах — так это обыск, а не осмотр. Залезть в банку с крупой на кухне, открыть холодильник — это обыск. Сняли все коробки, забрали технику: три компьютера, ноутбук, кучу флешек, диски, два фотоаппарата, две видеокамеры, два планшета детских — все это забрали. Я подсчитала: забрали техники где-то на 7 тысяч долларов, — рассказала блогер.

Она утверждает, что ей не дали копии протокола изъятия имущества, попросили расписаться — и все.

— Объяснили, что получу копию протокола, когда закончится проверка, — говорит Ольга Журавская.

Блогер сообщила, что накануне прихода сотрудников милиции кто-то взломал канал «Снимать разрешено», и неизвестные хакеры вымогали у нее деньги. Сейчас доступа к своему каналу она не имеет.

Блогер написала жалобы в прокуратуру, СК и РОВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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Осмотр квартиры Ольги Журавской проводили с санкции прокурора Витебска в рамках проверки заявления милиционера Щеглова, который был оскорблен высказываниями...
 
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