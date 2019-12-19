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В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

20.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В четверг, 19 декабря, в Мирском замке открылась международная выставка исторических карт «Объединяя пространство и время: белорусские земли на картах XVI-XVIII веков».

Почётными гостями церемонии открытия стали чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич, учёный секретарь Несвижского музея-заповедника Владимир Королёнок, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Республике Беларусь Виорел Мошану и директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси Александр Груша.

Многочисленные карты, представленные на выставке, дадут возможность проследить хронотоп различных исторических событий. Например, где располагались границы государств, места сражений, заключения мирных договоров и других важных событий.

Выставка, на которой можно увидеть работы знаменитых голландских, французских и немецких мастеров, разместилась в Северном корпусе Минского замка и продлится до 29 марта. Вход по билетам в музей.

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка, на которой можно увидеть карты со времён ВКЛ (фоторепортаж)

Виктория КОСТЮК
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В четверг, 19 декабря, в Мирском замке открылась международная выставка исторических карт «Объединяя пространство и время: белорусские земли на картах
 
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