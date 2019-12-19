Деревья на улице в Витебске украсили огромными новогодними колпаками

Источник материала: Tut.by

На улице Терешковой в Витебске сосну и ель украсили огромными колпаками. Необычные новогодние «головные уборы» поместили на макушках деревьев возле индустриально-педагогического колледжа.





Насколько идея удачная — судить горожанам. Но колледжу точно удалось привлечь к себе внимание: колпаки на деревьях бросаются в глаза издалека и выглядят забавно. Многие прохожие улыбаются.