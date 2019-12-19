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Педагога педколледжа пока отстранили от преподавания в группах, которые на нее пожаловались милиции
20.12.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Педагог Людмила Качанова, с которой у учащихся двух групп П-41 и П-32 гомельского педколледжа возник конфликт, не будет преподавать в этих группах до конца учебного года,
19 декабря об этом решении сообщили на встрече администрации Гомельского педколледжа имени Л.С. Выготского с родителями учащихся.
До конца учебного года, чтобы снять общее напряжение, из педагогической нагрузки преподавателя исключили группы П-41 и П-32.
На заработной плате преподавателя это не отразится, ее нынешняя педагогическая нагрузка сохранена (добавлены другие группы).
Людмила Качанова на собрании не присутствовала, но с приказом ознакомлена.
Учащиеся написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители учащихся, которые также утверждают, что устали от того, что дети постоянно просят деньги на педагогику.
Директор учебного заведения рассказал TUT.BY, что был в курсе конфликта между учащимися и преподавателем еще задолго до того, как случился скандал. Месяц назад в рабочей почте он обнаружил заявление, в котором дети жаловались на педагога и, как утверждает, сразу же пошел с ним в РОВД, а также сообщил об инциденте в главное управление образования и поставил в известность администрацию Центрального района.
Сейчас милиция
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До конца учебного года, чтобы снять общее напряжение, из педагогической нагрузки преподавателя исключили группы П-41 и П-32.
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