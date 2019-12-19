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Педагога педколледжа пока отстранили от преподавания в группах, которые на нее пожаловались милиции

20.12.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Педагог Людмила Качанова, с которой у учащихся двух групп П-41 и П-32 гомельского педколледжа возник конфликт, не будет преподавать в этих группах до конца учебного года, сообщает «Гомельская правда».


19 декабря об этом решении сообщили на встрече администрации Гомельского педколледжа имени Л.С. Выготского с родителями учащихся.

До конца учебного года, чтобы снять общее напряжение, из педагогической нагрузки преподавателя исключили группы П-41 и П-32.

На заработной плате преподавателя это не отразится, ее нынешняя педагогическая нагрузка сохранена (добавлены другие группы).

Людмила Качанова на собрании не присутствовала, но с приказом ознакомлена.

Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» обвиняют своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя утверждают, что якобы преподаватель организовывала сбор денег на «волонтерство» с пофамильной фиксацией сданной суммы; предлагала «досрочно» сдать экзамен путем оплаты определенного количества часов индивидуальных занятий; занималась прямо на уроках распространением продукции «Орифлейм» и не работала с теми, кто оплатил индивидуальную работу по проверке курсовых.

Учащиеся написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители учащихся, которые также утверждают, что устали от того, что дети постоянно просят деньги на педагогику.

Директор учебного заведения рассказал TUT.BY, что был в курсе конфликта между учащимися и преподавателем еще задолго до того, как случился скандал. Месяц назад в рабочей почте он обнаружил заявление, в котором дети жаловались на педагога и, как утверждает, сразу же пошел с ним в РОВД, а также сообщил об инциденте в главное управление образования и поставил в известность администрацию Центрального района.

Сейчас милиция проводит проверку по всем поступившим на преподавателя заявлениям, сообщили в УВД.

 
 
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До конца учебного года, чтобы снять общее напряжение, из педагогической нагрузки преподавателя исключили группы П-41 и П-32.
 
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