По-прежнему тепло и серо. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

До Нового года осталось 10 дней, а в Беларуси набухают почки на вербе, в заповеднике цветут пралески . И не где-нибудь, а на севере страны! В Могилеве тоже тепло, но пасмурно. И будет так в ближайшую неделю. Как думаете, снег на Новый год с таким прогнозом ждать?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 декабря, будет около нуля, пасмурно.

В субботу — +2…+4 °С, без существенных осадков, ветрено.

В воскресенье, 22 декабря, потеплеет — +4…+6 °С. Но будет дождливо.

В понедельник прогнозируют +5…+9 °С. Во второй половине суток — дождливо и ветрено.

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