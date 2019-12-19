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По-прежнему тепло и серо. Погода в Могилеве в выходные

20.12.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До Нового года осталось 10 дней, а в Беларуси набухают почки на вербе, в заповеднике цветут пралески. И не где-нибудь, а на севере страны! В Могилеве тоже тепло, но пасмурно. И будет так в ближайшую неделю. Как думаете, снег на Новый год с таким прогнозом ждать?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 декабря, будет около нуля, пасмурно.

В субботу — +2…+4 °С, без существенных осадков, ветрено.

В воскресенье, 22 декабря, потеплеет — +4…+6 °С. Но будет дождливо.

В понедельник прогнозируют +5…+9 °С. Во второй половине суток — дождливо и ветрено.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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