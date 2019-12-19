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По-прежнему тепло и серо. Погода в Могилеве в выходные
20.12.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До Нового года осталось 10 дней, а в Беларуси
Сегодня, 20 декабря, будет около нуля, пасмурно.
В субботу — +2…+4 °С, без существенных осадков, ветрено.
В воскресенье, 22 декабря, потеплеет — +4…+6 °С. Но будет дождливо.
В понедельник прогнозируют +5…+9 °С. Во второй половине суток — дождливо и ветрено.
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