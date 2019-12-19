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В Рогачеве планируют построить новый мост через Днепр - старый признан аварийным
20.12.2019 10:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мост через Днепр признан аварийным — на одном из пролетов нашли критический прогиб. Поэтому его скоро закроют, разберут и приступят к строительству новой переправы. А пока здесь возводят временный мост,
Самый сложный этап уже позади — над водой возвышаются девять многотонных опор. Русло реки не меняли, все конструкции устанавливали с барж, на которые загоняли тяжелую технику.
И опоры, и пролетное строение моста из металла. Собирается и разбирается способом надвижки. Сдадут объект весной следующего года.
Как только появится временная переправа, аварийный мост закроют и демонтируют. А на его месте начнут возводить новый. Закончить его строительство планируют в 2021 году.
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Мост через Днепр признан аварийным - на одном из пролетов нашли критический прогиб. Поэтому его скоро закроют, разберут и приступят к строительству новой...
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