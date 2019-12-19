В Рогачеве планируют построить новый мост через Днепр - старый признан аварийным

Источник материала: Tut.by

Мост через Днепр признан аварийным — на одном из пролетов нашли критический прогиб. Поэтому его скоро закроют, разберут и приступят к строительству новой переправы. А пока здесь возводят временный мост, сообщает ОНТ.





Самый сложный этап уже позади — над водой возвышаются девять многотонных опор. Русло реки не меняли, все конструкции устанавливали с барж, на которые загоняли тяжелую технику.

И опоры, и пролетное строение моста из металла. Собирается и разбирается способом надвижки. Сдадут объект весной следующего года.

Как только появится временная переправа, аварийный мост закроют и демонтируют. А на его месте начнут возводить новый. Закончить его строительство планируют в 2021 году.