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Зима по-прежнему не торопится. В ближайшие дни тепло, но мокро

20.12.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Начиная с воскресенья под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся со Средиземного моря, ожидается много осадков. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

21 декабря, в субботу, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +3…+8°С, по юго-западу до +10°С.

В воскресенье и понедельник, 22 и 23 декабря, — облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2…7°С, максимальная днем +3…10°С.

24 декабря, во вторник, на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, максимальная днем +3…9°С.

В среду, 25 декабря, временами дожди, местами туман. Температура воздуха в течение суток 0…+7°С.

В четверг, 26 декабря, ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине страны осадки — дождь, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток 0…+5°С, ночью при прояснениях до -2°С.

 
 
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В ближайшие дни сохранится теплая погода. Начиная с воскресенья под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся со Средиземного моря, ожидается много осадков.
 
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