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В Березовском районе рабочие повредили газопровод и оставили без газа 150 домов

20.12.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 декабря в деревне Светоч, Березовского района повредили подземный газопровод, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел во время прокладки кабеля. Трактор филиала ОАО «Белсвязьстрой» повредил полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления. В результате 151 дом и три объекта коммунально-бытового назначения на несколько часов остались без газа.

По предварительной информации, разрешения на земляные работы в охранной зоне газопровода у предприятия не было, а специалисты ПУ «Березагаз» на место не вызывались.

Все обстоятельства происшествия установит специально созданная комиссия.

 
 
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