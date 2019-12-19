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В Березовском районе рабочие повредили газопровод и оставили без газа 150 домов
20.12.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 декабря в деревне Светоч, Березовского района повредили подземный газопровод, сообщает
Инцидент произошел во время прокладки кабеля. Трактор филиала ОАО «Белсвязьстрой» повредил полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления. В результате 151 дом и три объекта коммунально-бытового назначения на несколько часов остались без газа.
По предварительной информации, разрешения на земляные работы в охранной зоне газопровода у предприятия не было, а специалисты ПУ «Березагаз» на место не вызывались.
Все обстоятельства происшествия установит специально созданная комиссия.
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Проводится расследование.
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