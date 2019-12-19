В Березовском районе рабочие повредили газопровод и оставили без газа 150 домов

Источник материала: Tut.by

19 декабря в деревне Светоч, Березовского района повредили подземный газопровод, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Инцидент произошел во время прокладки кабеля. Трактор филиала ОАО «Белсвязьстрой» повредил полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления. В результате 151 дом и три объекта коммунально-бытового назначения на несколько часов остались без газа.

По предварительной информации, разрешения на земляные работы в охранной зоне газопровода у предприятия не было, а специалисты ПУ «Березагаз» на место не вызывались.

Все обстоятельства происшествия установит специально созданная комиссия.