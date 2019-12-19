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В Гродно задержали двух участников акции за независимость Беларуси
20.12.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали председателя гродненской организации Партии БНФ Вадима Саранчукова, а также и активиста партии БХД Сергея Веремеенко,
Вадима Саранчукова задержали утром 20 декабря, когда он вел младшего сына в садик. Причина задержания неизвестна. Правозащитники предполагают, что это может быть связано с акцией, которая должна состояться сегодня Минске, или за участие в той, которая
Сергея Веремеенко задержали чуть позже, когда он собирался вместе с женой ехать на такси на работу. Его увезли в РОВД на улице Дубко. По предварительной информации, причина задержания — участие в гродненской акции.
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В Гродно задержали председателя гродненской организации Партии БНФ Вадима Саранчукова, а также и активиста партии БХД Сергея Веремеенко.
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