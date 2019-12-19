В Гродно задержали двух участников акции за независимость Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали председателя гродненской организации Партии БНФ Вадима Саранчукова, а также и активиста партии БХД Сергея Веремеенко, сообщает региональный правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».



Вадим Саранчуков. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вадима Саранчукова задержали утром 20 декабря, когда он вел младшего сына в садик. Причина задержания неизвестна. Правозащитники предполагают, что это может быть связано с акцией, которая должна состояться сегодня Минске, или за участие в той, которая прошла в Гродно в минувшее воскресенье, 15 декабря.

Сергея Веремеенко задержали чуть позже, когда он собирался вместе с женой ехать на такси на работу. Его увезли в РОВД на улице Дубко. По предварительной информации, причина задержания — участие в гродненской акции.