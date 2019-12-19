Как не купить «кота в мешке»...

Источник материала: Единство

Прежде всего, определимся с понятиями семян и сельскохозяйственного растения. К семенам растений относятся: собственно семена растений, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные и другие генеративные и вегетативные части растений, предназначенные для размножения растений. Сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные, технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие растения, используемые в сельском хозяйстве. Таким образом, все семеноводство сельскохозяйственных растений, которое производится с целью дальнейшей реализации, подпадает под действие закона «О семеноводстве», подлежащего неукоснительному исполнению.

Согласно статье 16 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» № 20-З от 02.05.2013г., производитель семян сельскохозяйственных растений на момент реализации в торговой сети должен иметь на семена собственного производства удостоверение о качестве семян растений, на семена, приобретенные у третьего лица, – свидетельство на семена сельскохозяйственных растений.

Реализуемые потребителю семена сельскохозяйственных растений должны быть упакованы и промаркированы согласно требованиям Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 18 от 01.06.2015 г. (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 04.10.2017 г. № 49). В соответствии данной инструкцией обязательной упаковке подлежат семена: 1. реализуемые в розницу; 2. оригинальные, элитные, репродукционные семена, семена сортов-гибридов F1 и их родительских компонентов для реализации на семенные цели; 3. семена, обработанные химическими и биологическими средствами защиты растений.

Упакованные семена маркируются. Маркировка наносится на ярлык (этикету) и (или) на упаковку с использованием трафарета, штампа или иным способом, обеспечивающим четкость, ясность и различимость невооруженным глазом элементов маркировки. Маркировка выполняется на русском или белорусском языке.

Ярлык (этикетку) прикрепляют к упаковке и (или) вкладывают в упаковку любым способом, позволяющим исключить возможность его потери и подмены.

Исходя из вышеизложенного, реализация семян сельскохозяйственных растений ложками, стаканами, банками и другими единицами изменения категорически запрещена!

Напоминаем о том, что производство, реализация и использование семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих сорту, не включенному в государственный реестр сортов (не районированных в данной местности), также запрещается.

Прошу обратить внимание, что данные действия Закона «О семеноводстве» распространяются на всех субъектов хозяйствования, занимающихся производством, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений, в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Согласно статье 15.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере производства, заготовки, реализации и использования для посева семян, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, на юридическое лицо – до 300 базовых величин.

При маркировке семян на ярлыке (этикетке) или упаковке указывается следующая информация:

– о производителе и (или) продавце семян – наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрация по месту жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

– наименование сельскохозяйственного растения;

– процентное содержание компонентов смеси семян в порядке убывания;

– наименование сорта;

– наименование этапа воспроизводства;

– год урожая;

– номер партии;

– номер фракции (для калиброванных или дражированных семян);

– масса или количество семян (в тоннах, центнерах, килограммах, граммах, посевных единицах, штуках);

– наименование и номер документа, удостоверяющего посевные качества семян;

– наименование нормативного правового акта, устанавливающего требования к сортовым и посевным качествам семян;

– наименование химического или биологического средства защиты растений (для семян, обработанных средствами защиты растений).

При маркировке семян, реализуемых в розницу, дополнительно указывается следующая информация:

– товарный знак (при его наличии);

– дата упаковки;

– срок использования (хранения) семян.

А. Рабкова, главный агроном – государственный инспектор Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по Борисовскому району