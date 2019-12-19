ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не купить «кота в мешке»...

20.12.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Прежде всего, определимся с понятиями семян и сельскохозяйственного растения. К семенам растений относятся: собственно семена растений, саженцы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, меристемные и другие генеративные и вегетативные части растений, предназначенные для размножения растений. Сельскохозяйственные растения – зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные, технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие растения, используемые в сельском хозяйстве. Таким образом, все семеноводство сельскохозяйственных растений, которое производится с целью дальнейшей реализации, подпадает под действие закона «О семеноводстве», подлежащего неукоснительному исполнению.

Согласно статье 16 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» № 20-З от 02.05.2013г., производитель семян сельскохозяйственных растений на момент реализации в торговой сети должен иметь на семена собственного производства удостоверение о качестве семян растений, на семена, приобретенные у третьего лица, – свидетельство на семена сельскохозяйственных растений.

Реализуемые потребителю семена сельскохозяйственных растений должны быть упакованы и промаркированы согласно требованиям Инструкции о порядке упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 18 от 01.06.2015 г. (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 04.10.2017 г. № 49). В соответствии данной инструкцией обязательной упаковке подлежат семена: 1. реализуемые в розницу; 2. оригинальные, элитные, репродукционные семена, семена сортов-гибридов F1 и их родительских компонентов для реализации на семенные цели; 3. семена, обработанные химическими и биологическими средствами защиты растений.

Упакованные семена маркируются. Маркировка наносится на ярлык (этикету) и (или) на упаковку с использованием трафарета, штампа или иным способом, обеспечивающим четкость, ясность и различимость невооруженным глазом элементов маркировки. Маркировка выполняется на русском или белорусском языке.

Ярлык (этикетку) прикрепляют к упаковке и (или) вкладывают в упаковку любым способом, позволяющим исключить возможность его потери и подмены.

Исходя из вышеизложенного, реализация семян сельскохозяйственных растений ложками, стаканами, банками и другими единицами изменения категорически запрещена!

Напоминаем о том, что производство, реализация и использование семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих сорту, не включенному в государственный реестр сортов (не районированных в данной местности), также запрещается.
Прошу обратить внимание, что данные действия Закона «О семеноводстве» распространяются на всех субъектов хозяйствования, занимающихся производством, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений, в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Согласно статье 15.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере производства, заготовки, реализации и использования для посева семян, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, на юридическое лицо – до 300 базовых величин.

При маркировке семян на ярлыке (этикетке) или упаковке указывается следующая информация:

– о производителе и (или) продавце семян – наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрация по месту жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

– наименование сельскохозяйственного растения;

– процентное содержание компонентов смеси семян в порядке убывания;

– наименование сорта;

– наименование этапа воспроизводства;

– год урожая;

– номер партии;

– номер фракции (для калиброванных или дражированных семян);

– масса или количество семян (в тоннах, центнерах, килограммах, граммах, посевных единицах, штуках);

– наименование и номер документа, удостоверяющего посевные качества семян;

– наименование нормативного правового акта, устанавливающего требования к сортовым и посевным качествам семян;

– наименование химического или биологического средства защиты растений (для семян, обработанных средствами защиты растений).

При маркировке семян, реализуемых в розницу, дополнительно указывается следующая информация:

– товарный знак (при его наличии);

– дата упаковки;

– срок использования (хранения) семян.

А. Рабкова, главный агроном – государственный инспектор Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по Борисовскому району

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошло более 6 лет с момента принятия закона «О семеноводстве» № 20-З от 02.05.2013 г., а звонки с жалобами потребителей на недобросовестных продавцов семян и посадочного...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Березовском районе рабочие повредили газопровод и оставили без газа 150 домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика