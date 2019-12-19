Президент подписал План обороны страны

Источник материала: Единство

План обороны страны пересматривается каждые 5 лет. Это объективная необходимость, продиктованная стремительными переменами в мире. В том числе и в военной сфере. О меняющихся методах и способах ведения войн говорят многочисленные конфликты современности. Это необходимо учитывать при военном строительстве. Но базовый принцип здесь всегда остается неизменным, на чем во время заседания Совбеза Президент сделал особый акцент:

— Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

Тревожный внешний фон

Не надо быть большим специалистом в военном деле, чтобы заметить постоянно растущую напряженность на планете. Конфликты тлеющие и замороженные, далеко от нас и совсем близко — это реалии нынешнего дня. При этом клубок глобальных противоречий только нарастает. На это Глава государства обратил внимание в первую очередь:

— Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах планеты. Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического альянса.

Такое развитие ситуации, по мнению Президента, стало предлогом для расширения присутствия войск НАТО в соседних с нами европейских странах. Военная активность здесь очевидно растет. Российская Федерация тоже наблюдает за этими процессами, не бездействуя. Активно развивает средства вооружения, демонстрирует возросшие боевые возможности. Все стороны не скрывают своих приоритетов. Открыто об этом говорят через СМИ.

Основы неизменны

Ситуация непростая. Но это не означает, что Минск намерен в корне пересматривать свою оборонную доктрину. Внешние факторы заставляют адаптировать военную организацию к современным требованиям. Но базовые принципы неизменны, на что и указал Главнокомандующий:

Нашими несомненными приоритетами остаются развитие собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества со странами, дружественными нам. Прежде всего в рамках Содружества Независимых Государств. Как говорят в народе, порох всегда надо держать сухим.

Обращаясь к теме планирования обороны нашего государства и дальнейшего развития армии, Глава государства сообщил, что в течение года под руководством Генштаба проводилась работа по переработке Плана обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. При этом Александр Лукашенко напомнил:

— Я не единожды говорил о том, что нам четыре раза как минимум пришлось перестраивать свои Вооруженные Силы и прежде всего армию в связи с тем, какие события происходят на нашей планете. Мы понимаем, какие идут войны сейчас, мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала, наших возможностей, под это перестраивали свои Вооруженные Силы.





Это, отметил Глава государства, работа на микроуровне. Если говорить экономической терминологией. А прошедшее заседание Совбеза — категория «макро».

Особое внимание Президент обратил на систему своевременных упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для нашего государства. Этот вопрос тесно взаимосвязан с планированием обороны государства, поэтому рассматривался в комплексе. Глава государства обозначил главные цели на этом направлении:

— Необходимо определиться с составом Вооруженных Сил, который должен обеспечить выполнение задач, определенных Планом обороны. Какие системы развивать в приоритетном порядке и какие виды вооружений необходимо иметь, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. Это очень дорогостоящие системы.

Особый акцент Президент сделал на важности открытости в процессе модернизации системы обороны:

— Убедительно попрошу всех присутствующих найти свое место в разъяснении нынешнего решения. Мы ничего не должны прятать ни от своего населения, ни от наших соседей. Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспорентны. Мы должны не пугать, особенно наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях.

Очевидно, крепкая оборона требует соответствующих ассигнований. Это аксиома. Но есть и известная мудрость: нужно кормить своего солдата, чтобы не кормить чужого. Белорусская экономика позволяет сегодня выстраивать эффективную военную организацию. Не случайно Президент ранее не раз говорил, что самая большая для нас угроза может быть в слабой экономике. И укрепление этого фактора уже дело каждого.



