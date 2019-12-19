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Как пойдет транспорт в Минске в начале января
20.12.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за выходных после Нового года общественный транспорт в Минске будет работать по-новому. Как именно,
В начале 2020-го расписание общественного транспорта несколько изменится. Например, в субботу 4 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику будней.
1, 2, 5 − 7 января — автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать как по воскресеньям.
11 января троллейбусы и автобусы будут работать как по субботам, а трамваи пойдут по воскресным расписаниям.
1 и 6 января изменится режим работы крупных магазинов города. С этим тоже связаны транспортные перемены:
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А еще 1 и 6 января изменится режим работы крупных магазинов города. С этим тоже связаны транспортные перемены. Объясняем, какие.
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