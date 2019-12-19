Как пойдет транспорт в Минске в начале января

Источник материала: Tut.by

Из-за выходных после Нового года общественный транспорт в Минске будет работать по-новому. Как именно, сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В начале 2020-го расписание общественного транспорта несколько изменится. Например, в субботу 4 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику будней.

1, 2, 5 − 7 января — автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать как по воскресеньям.

11 января троллейбусы и автобусы будут работать как по субботам, а трамваи пойдут по воскресным расписаниям.

1 и 6 января изменится режим работы крупных магазинов города. С этим тоже связаны транспортные перемены:

автобусы № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э в эти дни не будут работать;

организуется работа автобуса № 134с;

на маршруты № 130, 140 выйдет меньше автобусов.