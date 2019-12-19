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Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

20.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, состоялось сегодня в Центре досуга. Поздравления с профессиональным праздником принимали работники и ветераны филиала «Бобруйские электрические сети» РУП электроэнергетики «Могилевэнерго».

Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Суходольский от лица районного исполнительного комитета и от себя лично поздравил присутствующих с праздником. Показатели за текущий год работники района электросетей выполнили успешно. Коллектив организации трудоспособный, отметил он, достойно справляется с поставленными задачами. Александр Суходольский выразил уверенность, что и в дальнейшем, энергетический комплекс района будет работать стабильно.

Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

За многолетний и добросовестный труд, значительный вклад в развитие энергосистемы района Александр Николаевич вручил Благодарственное письмо райисполкома электромонтерам оперативно-выездной бригады района электросетей  Александру Шуборову и Андрею Лозюку.  


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

Участие в мероприятии приняла и председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова. За высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником Благодарственным письмом районного Совета депутатов были награждены: начальник района электросетей Виталий Судибор, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Степан Василевский и машинист автовышки и автогидроподъемника района электросетей Виктор Лапатинский.  


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

Начальник района электросетей Виталий Судибор Почетную грамоту Могилевского РУП электроэнергетики «Могилевэнерго» вручил мастеру Андрею Юрьеву, благодарность объявлена начальнику районной диспетчерской службы Сергею Коршаку. Портреты главного инженера организации Виталия Ваганова и кладовщика 5-го разряда Галины Петровской занесены на Доску почета филиала «Бобруйские электрические сети» РУП электроэнергетики «Могилевэнерго». Почетной грамоты удостоен тракторист 5-го разряда Владимир Черныш, благодарность объявлена электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Сергею Лесниковскому.


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

Во время праздничного мероприятия теплые слова прозвучали в адрес ветеранов труда, чей вклад в развитие электрификации района неоценим. Это Григорий Иванович Кутилкин, Григорий Михайлович Алдашкин, Георгий  Михайлович Иваницкий, Михаил Никонорович Каранкевич и Зоя Александровна Малаховская.


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины


Профессиональный праздник отметили энергетики Кировщины

Хорошее настроение в зале помогали создавать работники культуры, радуя всех музыкальными поздравлениями.   

Александра КАЛИНИНА.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
Ссылка на источник 84
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, состоялось сегодня в Центре досуга. Поздравления с профессиональным праздником принимали...
 
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