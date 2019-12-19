Инженера «Беларуськалия» задержали с наркотиками в Солигорске

Источник материала: Tut.by

В Солигорске задержали главного инженера одного из рудников на «Беларуськалии». У мужчины нашли запрещенное наркотическое вещество. Вскоре его уволили с предприятия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе УВД Миноблисполкома, расследованием занимается Следственный комитет в Солигорске. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СК Минской области пока не удалось.

Задержанный не только работал на «Беларуськалии», он также соавтор патента одной из технологий добычи калийной соли, кандидат технических наук. На предприятии информацию о задержании не комментируют.