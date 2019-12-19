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Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

20.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

  В церемонии открытия молочно-товарной фермы приняли участие первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петр Пархомчик.

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

Молочно-товарная ферма, которая находится в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Первомайский»  входит в структуру филиала ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Объем инвестиций комплекса с площадью  13,5 гектара составил 7,9 млн рублей. 

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

  Современная ферма на 774 головы дойного стада оборудована беспривязным содержанием скота. На доильно-молочном блоке установлено высокотехнологичное оборудование, которое автоматически контролирует качество молока, а также позволяет вести учет надоев по каждому животному. Благодаря таким технологиям годовое производство молока увеличится в 1,5 раза. 

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

- За этот год нашему предприятию удалось достичь безубыточности, присоединение к БЕЛАЗУ позволило произвести продукции на 8 миллионов рублей больше, - подчеркнул  генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

 По планам, новая современная  ферма будет производить 6510 тонн молока, а также сократит расход кормов на 21%.

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

В 2019 году по Минской области акцент был сделан на создание условий для развития сельского хозяйства и животноводства, отметил во время церемонии открытия первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар:

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

- Этот год для Минской области сложился хорошо, большое внимание уделялось не только приобретению новой техники, но и строительству сенажно-силосных траншей, а также  новых молочно-товарных комплексов. К концу этого годы мы сдадим 84 животноводческих объекта. Хорошо поработали по кормозаготовке, поэтому на сегодняшний день есть хорошая кормовая база.

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

 Помимо нового сельскохозяйственного комплекса, для сотрудников СПК строится 12-квартирный жилой дом.

Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

http://www.minsk-region.gov.by/novosti/glavnye-novosti/novaya-molochno-tovarnaya-ferma-otkrylas-v-smolevichskom-rayone/

 
 
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19 декабря в Смолевичском районе открылась новая молочно-товарная ферма.
 
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