Новая молочно-товарная ферма открылась в Смолевичском районе

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В церемонии открытия молочно-товарной фермы приняли участие первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петр Пархомчик.





Молочно-товарная ферма, которая находится в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Первомайский» входит в структуру филиала ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Объем инвестиций комплекса с площадью 13,5 гектара составил 7,9 млн рублей.





Современная ферма на 774 головы дойного стада оборудована беспривязным содержанием скота. На доильно-молочном блоке установлено высокотехнологичное оборудование, которое автоматически контролирует качество молока, а также позволяет вести учет надоев по каждому животному. Благодаря таким технологиям годовое производство молока увеличится в 1,5 раза.





- За этот год нашему предприятию удалось достичь безубыточности, присоединение к БЕЛАЗУ позволило произвести продукции на 8 миллионов рублей больше, - подчеркнул генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.





По планам, новая современная ферма будет производить 6510 тонн молока, а также сократит расход кормов на 21%.





В 2019 году по Минской области акцент был сделан на создание условий для развития сельского хозяйства и животноводства, отметил во время церемонии открытия первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар:





- Этот год для Минской области сложился хорошо, большое внимание уделялось не только приобретению новой техники, но и строительству сенажно-силосных траншей, а также новых молочно-товарных комплексов. К концу этого годы мы сдадим 84 животноводческих объекта. Хорошо поработали по кормозаготовке, поэтому на сегодняшний день есть хорошая кормовая база.





Помимо нового сельскохозяйственного комплекса, для сотрудников СПК строится 12-квартирный жилой дом.



