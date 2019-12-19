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Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

20.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На I отчетно-выборной конференции Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов подвели итоги работы Совета районного объединения профсоюзов с января 2015 по декабрь 2019 года, а также избрали районного профсоюзного лидера, которым в очередной раз стала Татьяна Бурнышева.

Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

В конференции приняли участие заведующий канцелярией Гомельского областного объединения профсоюзов Александрина Зубец и заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

С докладом по основному вопросу выступила председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, которая отметила, что приоритетными задачами райкома профсоюза были и остаются: защита трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся. Для выполнения всех поставленных задач профсоюзами проделана большая работа.

Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

В ходе конференции избрали Совет Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов, выдвинули делегатов на отчетно-выборную конференцию Гомельского областного объединения профсоюзов и представителя в состав Совета Гомельского областного объединения профсоюзов.

Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

В торжественной обстановке самые активные члены профсоюзного движения получили грамоты и юбилейные медали ФПБ и благодарности районного исполнительного комитета.

Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов
Состоялась отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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На I отчетно-выборной конференции Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов подвели итоги работы Совета районного объединения...
 
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