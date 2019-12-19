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Новогодние ярмарки на Минщине открываются 21 декабря

20.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В торговых объектах Минщины представлен широкий ассортимент как продовольственных, так и промышленных товаров. Для тех, кто беспокоится о сохранении природы и об экологии, в продаже в магазинах есть искусственные ели. Огромным можно назвать и выбор елочных игрушек, украшений, подарочных наборов, конфет и сувениров.

С 14 декабря в Минской области проходят предновогодние ярмарки, они организованы во всех регионах, и их более 150!

А вот елочные базары откроются с 20 декабря. В больших городах будет по несколько площадок.

21 декабря в Борисове, Молодечно, Слуцке и Солигорске пройдут региональные ярмарки, 28 декабря они состоятся в Вилейке и Жодино, 29 декабря — в Несвиже. В продаже будут фермерские продукты и от известных производителей. Гостей ярмарок ждет и яркая развлекательная программа, а также скидки.

Разноплановые мероприятия пройдут в Минской области в рамках проведения Республиканской благотворительной акции «Наши дети». В каждом районе определены два и более торговых объекта, в которых пройдет эта благотворительная акция. Там разместятся временные медицинские пункты, где любой желающий сможет получить консультацию специалиста, измерить артериальное давление, уровень сахара в крови. Таких объектов на территории Центрального региона более 70. Работать они будут с 23 по 31 декабря включительно. В рамках акции многие представители торговых объектов и крупных торговых сетей посетят дома-интернаты и приюты с подарками.

К акции подключились и объекты бытового обслуживания: скидки на детские стрижки составят от 20 до 50%. Например, Копыльский и Крупский комбинаты бытового обслуживания в приютах бесплатно постригут детей. Запланированы различные мероприятия, чтобы новогодние праздники были яркими, запоминающимися, и никто не остался без внимания.

https://www.mlyn.by/2019/12/elochnye-bazary-na-minshhine-otkryvayutsya-20-dekabrya/

 
 
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Предновогодние ярмарки, праздничная торговля и помощь детям. Об этих и других предпраздничных мероприятиях, которые проходят в Минской области, рассказала...
 
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