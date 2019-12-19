Базовая величина увеличится

13 декабря 2019 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины».
В соответствии с документом размер базовой величины составит 27 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
С 1 января 2019 г. базовая величина установлена в размере 25,5 рублей. Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.
По информации СМИ.
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13 декабря 2019 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины». В соответствии с документом размер...