Базовая величина увеличится

Источник материала: Голас Сененшчыны

13 декабря 2019 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины».





В соответствии с документом размер базовой величины составит 27 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

С 1 января 2019 г. базовая величина установлена в размере 25,5 рублей. Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

По информации СМИ.