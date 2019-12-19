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«Хорошая может простоять и три недели». Специалисты о том, как правильно выбрать новогоднюю елку

20.12.2019 21:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 20 декабря, в Беларуси начали работать елочные базары. Продать на них лесхозы планируют не менее 160 тысяч деревьев. О том, как правильно выбрать новогоднюю красавицу, и что делать, чтобы дерево подольше простояло, TUT.BY узнал у специалистов Молодечненского лесхоза.


Накануне Нового года и Рождества у лесников горячая пора. Для примера, только в Молодечненском лесхозе к праздникам планируют заготовить и продать около 5000 деревьев. Сорт у них один — сосна обыкновенная.

— Несмотря на то, что в магазинах немало искусственных елей, вот уже 7−8 лет каждую зиму мы продаем примерно 5000 деревьев, — рассказывает Андрея Шибеко, главный лесничий Молодечненского лесхоза. — Мода модой, а людям все равно хочется живого запаха. Единственное, одни спрашивают елку, другие — сосну.


Так выглядит плантация новогодних деревьев

В основном елки к празднику растут на специальных плантациях. В Молодечненском лесхозе эта территория растянулась на 30 гектаров, на каждом гектаре примерно по 5000 деревьев. Чтобы вырастить колючий товар для продажи, нужно минимум 4−5 лет. А иногда и все десять.

Предпочтения к елкам у белорусов простые: в высоту чтобы была 1,5−2 метра, пушистая, и главное — пусть бы подольше постояла. Желательно до марта.


— В среднем хорошая елка может простоять три недели, — тут же спускает с небес на землю Андрей Шибеко и советует, как правильно выбрать новогоднюю красавицу. — Когда на улице морозы, дерево, как и человек, немного кукожится, но не надо сильно обращать на это внимание. Принесете его в тепло, оно оттает и распушится. А вот к иголкам присмотритесь. Они должны быть крепкими. Если проводишь рукой по ветке, и иголки не осыпаются, дерево простоит долго.

Правда, для этого за ним нужно правильно ухаживать. Так, например, ставить елку возле батареи, специалисты не рекомендуют. А вот поливать ее как можно чаще, очень даже советуют. И еще момент — в комнате, где поставили дерево, должно быть влажно. Самый простой способ организовать такой микроклимат — поставить поддон с водой на батареи и наблюдать, чтобы вода в нем не заканчивалась.


Андрея Шибеко

— Чем больше влаги, тем крепче держатся иголки, — говорит собеседник.

«Очень много людей звонит, спрашивает елки в кадках»

В последние годы, рассказывают специалисты, все чаще покупатели стали спрашивать елки в кадках. Если в 2017-м, говорит Андрей Шибеко, их лесхоз продал 15 таких красавиц, то в 2018-м уже сто. В планах на 2019-й реализовать около 200.


— Очень много людей звонит, спрашивает, когда уже можно за елкой в кадке прийти, — улыбается собеседник и проводит короткий «ликбез», как за такими деревьями ухаживать. — Любое растение в наших условиях сейчас спит, и ель в кадке тоже. Когда мы приносим ее в тепло, она думает, что пришла весна, и потихоньку просыпается — медленно у нее начинаются процессы сокодвижения. Поэтому как только праздник закончится, то есть недели через две, поскорее вынесите дерево на балкон. И пусть живет там до весны.


В Молодечненском лесхозе елка в кадке стоит 15 рублей. Обычная 1,5−2 метровая — 10 рублей, 2−3-метровые — 12, а елочный букет — 5 рублей.

Цены по стране чуть-чуть отличаются. Дерево высотой до метра обойдется в 9 рублей, от 1 до 2 метров — в 11, от 2 до 3 метров — 16. В лесничествах стоимость еще ниже: 7 рублей, 8 и 12 соответственно.

Тех, кто решит «добыть» новогоднюю красавицу в лесу бесплатно, ждут штрафы в разы больше.

— У нас два видов лесов — природоохранные, например, заказники, и эксплуатационные — простые. В первых штрафы могут доходить до 50 базовых (1275 рублей. — Прим. TUT.BY), во вторых — до 30 (756 рублей. — Прим. TUT.BY), — говорит Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны леса Минского ГПЛХО. — Кроме того, человеку придется погасить немалый штраф за вред, который он нанес окружающей среде, а еще возместить стоимость каждого срубленного новогоднего дерева — это «базовая» за штуку.

В общем, прикинули специалисты, если вы решитесь вырубить дерево и попались, готовьтесь выложить «за все про всё» рублей 100.

 
 
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В Беларуси начали работать елочные базары. О том, как правильно выбрать новогоднюю красавицу, и что делать, чтобы дерево подольше простояло, специалисты рассказали...
 
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