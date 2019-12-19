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Три белоруса задержаны в Киеве после потасовки с полицейскими
20.12.2019 21:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве на Крещатике восемь человек подошли к силовикам, сначала мужчины нецензурно выражались, потом распылили слезоточивый газ, завязалась потасовка. Задержаны трое граждан Беларуси. Об инциденте
По данным силовиков, 20 декабря к сотрудникам полиции подошла «группа агрессивно настроенных лиц».
«Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые применили слезоточивый газ и устроили потасовку», — говорится в сообщении.
Полиция в ответ также использовала слезоточивый газ, один из полицейских даже выстрелил в воздух.
В итоге в управление полиции доставили восемь человек. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержаны трое граждан Беларуси.
Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.
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В Киеве на Крещатике восемь человек подошли к силовикам, сначала мужчины нецензурно выражались, потом распылили слезоточивый газ, завязалась потасовка. Задержаны...
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