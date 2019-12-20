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«Людям нужно разъяснять их права»: начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко провел прием граждан в Кореличах

21.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Людям нужно разъяснять их права»: начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко провел прием граждан в Кореличах

20 декабря начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко провел прием граждан и прямую телефонную линию в Кореличах.

На прямую линию обратилась жительница агрогородка Цирин, которая является инвалидом второй группы. Женщина рассказала, что она пользуется льготами на приобретение лекарственных средств, однако по платежам за жилищно-коммунальные услуги таких льгот у нее нет. Как выяснилось из телефонного разговора с Андреем Матюшенко, в квартире женщины прописан трудоспособный сын, который сейчас с ней не проживает.  Как пояснил начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», право на льготы по оплате ЖКУ имеют инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с такими же инвалидами и (или) с неработающими пенсионерами.

— Я возьму это обращение на контроль и изучу вопрос в разрезе всей республики, — подчеркнул Андрей Матюшенко. — Если таких случаев в стране много, когда вместе с инвалидами прописаны трудоспособные граждане, однако вместе с ними не проживают, этот вопрос будет решаться на законодательном уровне.

«Людям нужно разъяснять их права»: начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко провел прием граждан в Кореличах

— Еще несколько лет назад во время таких выездных приемов и прямых линий людей чаще всего волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, — отметил Андрей Матюшенко. — Люди звонили на прямые линии даже когда у них затапливало подвалы или текли потолки. Но со временем эти проблемы все реже и реже стали беспокоить наших людей. Считаю, что это произошло благодаря действенной работе местных исполнительных органов. Потом был период, когда возникло много вопросов, касающихся коммерческого жилья. Людей пугало слово «коммерческое» , и приходилось разъяснять, вместе с ними просчитывать стоимость таких жилых помещений. В последнее время людей, особенно пенсионного возраста, волнуют проблемы льгот, транспортного сообщения, социальной помощи.

Очень важно доносить до граждан актуальную информацию, разъяснять их права, считает Андрей Матюшенко. Нельзя забывать, что в своем большинстве люди не юристы, поэтому нужно доходчиво разъяснять им букву закона.

Инна ЛЕЙКО

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20 декабря начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко провел прием граждан и...
 
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