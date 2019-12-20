Все про Египет: что происходит с белорусами, почему мы все равно туда ездим и как вести себя в отелях

Источник материала: Tut.by

Внимание белорусов приковано к трагическим случаям в Египте. С конца октября уже четыре смерти на популярном курорте, правда, многое говорит о том, что скончались люди по разным причинам. Тем временем в редакцию продолжают звонить люди и рассказывать, как отравились в Египте, кто-то напрямую обращается в Минспорта и туризма и интересуется, как от тура отказаться. В то же время ничего не слышно о трагических случаях или отравлениях среди украинцев, британцев, немцев, которых в Египте больше, чем белорусов. Что вообще происходит на самом популярном у белорусов курорте?



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Египетский сезон: четыре смерти белорусов, но, видимо, по разным причинам

Известно, что с конца октября в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезду домой.

В конце октября в местной египетской больнице умер мужчина , а затем скончалась его супруга, которая успела вернуться домой. Экспертиза пока не установила причину смерти этой пары. Но известно, что им стало плохо после ужина в отеле. Когда женщина вернулась в Минск, врачи инфекционной больницы, по словам сына этой женщины, практически сразу отмели подозрение об инфекции. Он отмечал, есть два версии, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами.

Эта семейная пара отдыхала в отеле Sharm Reef, сейчас туда белорусских туристов временно не направляют.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

«Было проведено вскрытие, точной причины смерти на данный момент нет, результаты вскрытия будут предоставлены в страховую компанию в течение нескольких месяцев», — объясняют в страховой компании.

Сообщалось, что женщина поехала в тур простывшая, жаловалась на головные боли.

11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку , которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит». Белорусские врачи определили менингит. Сейчас женщина проходит лечение в Гомеле.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. От чего, пока неизвестно, предположительно у него был сердечный приступ.



Фото: Reuters

При этом в редакцию портала продолжают обращаться люди, которые сетуют на отравления или инфекции в Египте. Ольга Бакун с мужем и шестилетним сыном отдыхали в Хургаде в отделе «Синдбад» с 4 по 11 октября.

— На пятый день мужу резко стало плохо — его знобило, началась рвота, диарея. На улице жара, а он лежал под двумя одеялам, — рассказывает Ольга. — Через день резко плохо стало мне — те же симптомы, начал опухать язык.

Ольга рассказывает, что все ели разные блюда — она в основном овощи и сыр, муж — рыбу, ребенок — рис и блинчики. Медпрепараты, содержащие ферменты, не помогали.

— Сказать, что было плохо, — ничего не сказать, не ели, пили только воду, живот раздувался до огромных размеров.

К врачу в Египте супруги не обращались, а когда вернулись в Беларусь, стало плохо шестилетнему ребенку. Сына на руках отнесли в Борисовскую больницу.

В больнице ребенок провел три дня, потом был дома под наблюдением врача.

— Врачи говорили нам, что мы не первые такие пациенты, отдохнувшие в Египте.

Но что именно это было, что за вирус или инфекция, чем болеет ребенок, родителям не сказали.

— Сейчас со здоровьем все хорошо, — говорит Ольга. — Но я бы хотела, чтобы люди знали, подобные случаи — не исключение, они не единичны. В самолете мы видели, как некоторые пассажиры заносят детей на руках, говорили, что температура под 40. И пара молодоженов из Могилева была с такими же симптомами.

Понять, действительно ли стало много случаев отравлений в Египте без статистики сложно. Но как объяснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, статистики жалоб, с которыми белорусы попадают к белорусским врачам после отдыха в Египте, нет.

Ситуация прояснится, когда озвучат итоги экспертизы по первой умершей паре. Именно такое мнение высказывает аналитик туристической отрасли, редактор сайта www.toursoyuz.by Лилия Кобзик. Тогда и можно будет сделать какие-то выводы.

— Заключение наших медиков расставило бы точки над «і». Мы бы поняли: это пищевое отравление или отравление токсичными веществами, или это вообще индивидуальная реакция организма на что-то. У нас бы появился материал, который можно проанализировать, — говорит она.

Пока, по словам эксперта, турбизнес не понимает, что происходит, а турагенты недоумевают — в отелях в Египте сейчас полно годовалых детей, отели заполнены, все спокойно отдыхают и в то же время в прессе появляется информация о громких случаях с белорусами, которым тоже нет оснований не верить.



Фото: Reuters

По словам Руслана Сегенюка, директора туроператора «Тайм Вояж», несмотря на трагические случаи с нашими туристами в Египте, никаких массовых отказов от поездок туда нет. При этом туристы жалуются на отравления и кишечные инфекции во многих странах, включая страны Запада, и Египет здесь не исключение из правил. Кому-то может просто не подойти непривычная пища. Лилия Кобзик тоже отмечает, что туристы звонят в туркомпании и уточняют информацию по своим турам в Египет, но массовых отказов нет.

Руслан Сегенюк, директора туроператора «Тайм Вояж», несмотря на трагические случаи с нашими туристами в Египте, подтверждает: никаких массовых отказов от поездок нет.

— Но из-за сверхвнимания к стране и скоропалительных выводов, которые почему-то, не имея доказательств, клеймят целое направление, действительно, в последний дни туристы стали более пристально относиться к выбору отелей в Египте, — говорит он.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма сообщил TUT.BY, что 20 декабря в ведомство стали поступать звонки от граждан, которые хотят отказаться от полетов в Египет. Специалисты министерства людей консультируют, объясняют их права и пристально следят за ситуацией в курортной стране.

Как часто белорусы жалуются на отравления или инфекции в Египте?

Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. В прошлом году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек.

— Почему мы туда ездим? — переспрашивает Лилия Кобзик. — Дешево, и нет подобной альтернативы. Если взять Вьетнам и Таиланд, то туда слетать намного дороже, чем в Египет. А в Египет мы летаем из Минска и всех областных городов: ты выходишь из дома, через 40 минут приезжаешь в аэропорт — и улетел. Чтобы улететь во Вьетнам или Таиланд, нужно добираться или стыковочным рейсом, или чартерами из Москвы, но до нее тоже нужно доехать.

Руслан Сегенюк говорит, что в этом году количество туристов из Беларуси, которые отдохнут в Египте, существенно вырастет, сейчас, до начала новогодних праздников, в Египет из Минска можно на 7 ночей улететь и за 250 долларов на человека.

Но белорусы не самые частые туристы там: только в прошлом году, по словам Валерии Овсяник, главного редактора украинского онлайн-журнала для профессионалов турбизнеса Turprofi.com.ua, в 2018 году в Египте отдохнуло более 1 миллиона украинцев, в этом году ожидается рост как минимум на 30%. Цены на туры на 7 ночей с вылетом из Киева стартуют от 243 долларов на одного. И в Украине при таких объемах продаж нет громких случаев каких-либо отравлений или болезней, которые попадают в прессу. За ситуацией в Беларуси украинцы наблюдают и не понимают, почему на курорте что-то происходит именно с нами.

— У нас были случаи, когда пожилые люди умирали в Египте от сердечной недостаточности, например, — говорит она. — Были, по-моему, даже ситуации, когда совсем старенькие туда летели, страховая отказывалась даже страховку оформлять. И вот одному такому туристу стало плохо, и он умер, решали проблему, как без страховки вернуть тело. Если бы у нас кто-то умер в Египте, предположительно отравившись рыбой в отеле, это бы уже раздули в соцсетях до вселенских масштабов. Для нас самих загадка, что происходит на курорте с белорусами. Украинские турагенты читают белорусские новости и стараются не рекомендовать отели, в которых отравились ваши туристы.

Чаще всего белорусы ездят в Египет с помощью туроператора «Тез Тур». В офисе компании рассказали, что только в этом году они отправили туда на отдых около 110 тысяч человек.

— Направление является массовым и одним из наиболее популярных в линейке нашего продукта, — говорят в «Тез Тур» и добавляют, — Все обращения в связи с отравлениями и другими недомоганиями регистрируются нашим страховым партнером и рассматриваются нами индивидуально. Статистика таких обращений по нашим оценкам не превышает показатели прошлых лет.



Фото: Reuters

Компания «Купала» страхует большую чать белорусских туристов, которые отдыхают в Египте. Они предоставили нам подробную статистику по случаям отравлений среди туристов, чтобы понять, стало ли их больше. Оказалось, что, если учитывать рост количества туристов, то за последние три года цифры госпитализированных мало отличаются.

Например, в 2017 году они застраховали 46 497 человек, вылетевших в Египет. В страховую по разным поводам обращались только 2,99%. Из более чем 46 тысяч человек с симптомами, указывающими на расстройство желудочно-кишечного тракта, в страховую позвонили 0,69% застрахованных, а это 332 человека, госпитализировали 20 человек.

В 2018 году уже застраховали 66 237 человек, вылетевших в Египет, за помощью по различным поводам обратилось 3,3%. С симптомами, указывающими на расстройство желудочно-кишечного тракта, было 609 человек, госпитализировали 35.

В 2019 год заметен существенный рост застрахованных, которые летят в Египет, — 112 909 человек. Из них за помощью обращались 3,69%. С симптомами, указывающими на расстройство желудочно-кишечного тракта, было 1208 человек, госпитализировали примерно 40 человек. То есть количество застрахованных в этом и прошлом году отличается почти в два раза, а госпитализированных по поводу расстройства желудочно-кишечного тракта — только на пять случаев.

Все случаи были урегулированы, говорят в страховой компании «Купала». Людям оказана медицинская помощь, компенсированы расходы за медикаменты, телефонную связь и иные расходы, связанные со страховыми случаями. Страховщик подчеркивает, что «Тез Тур», с которым они сотрудничают, регулярно запрашивает у них информацию по обращениям туристов за медпомощью и оказывает максимальное содействие при урегулировании страховых случаев.

В Египте лучше не пить напитки со льдом и использовать воду из бутылок, а не из крана

В ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, россияне авиасообщение с Египтом приостановили. Тогда погибли все 217 пассажиров самолета и семь членов экипажа, а произошедшее расценили как теракт. В 2018 году между Россией и Египтом появились регулярные рейсы, но только до Каира.

Есть мнение, что уровень инфраструктуры в Египте мог снизиться из-за отсутвия нормального потока туристов из России, которые ранее входили в топ туристов в этой стране.



Фото: Reuters

Лилия Кобзик объясняет, что египетский рынок не был заточен только под российского туриста, и в этом году страна выйдет на 13 млн туристов, а это почти докризисные цифры, когда было 14 млн туристов в год. К тому же туризм для Египта — экономикообразующий сектор, и в стране стараются следить и за санитарными нормами, и за состоянием отелей.

Сейчас никаких запретов на полеты в Египет из Беларуси нет и их быть не может, так как направление считается безопасным. При этом туристам важно соблюдать на месте правила гигиены: хорошо мыть руки бутилированной водой, чистить зубы и пить только воду из бутылок, ею мыть фрукты и овощи. Лучше не пить напитки со льдом, отказавшись именно от льда, так как неизвестно, из какой воды он был приготовлен. Надо иметь в виду, что контакт в море с рыбой тоже может быть опасен, может вызвать шок и симптомы отравления.

В Египте, что следует из памятки Минздрава для выезжающих зарубеж, возрастает риск

заражения вирусным гепатитом А, острыми кишечными инфекциями, геморрагическими лихорадками, передающимися через укусы насекомых.

В прошлом году в туристической отрасли Египта был скандал, последствия которого перенеслись и на этот год. Как оказалось, в Великобритании туристов, которые летят отдыхать в Хургаду, предупреждали о кишечной бактерии E.Coli. Это произошло, как пишет ресурс metro.co.uk , из-за внезапной смерти в августе 2018 года семейной пары британцев. Они отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. После этого британский туроператор Thomas Cook эвакуировал из отеля 301 туриста.

При этом в 2019 году также были отдыхающие, которые в Египте заразились E.Coli. Англичанам советовали не есть на отдыхе салаты, мороженое, сыр, не использовать кубики льда, потому что бактерия распространяется через грязную воду или продукты питания, стараться не глотать воду в бассейне.

Немцев о E. Coli тоже предупреждали. На август 2019 года, пишет Ассоциация туроператоров России , после поездки в Египет кишечной палочкой заболел 31 немецкий турист. За весь 2018 год был зарегистрирован 21 такой случай.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, бактерия Escherichia coli (E.Coli) чаще всего безвредна, но некоторые ее штаммы могут спровоцировать сильное пищевое отравление.

Бактерия передается через сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку продукты из мясного фарша, сырое молоко и загрязненные сырые овощи и ростки. У заболевшего E. Coli может быть диарея, лихорадка, рвота. Инкубационный период — от трех до восьми дней. Большинство пациентов выздоравливает в течение десяти дней. Но у некоторых эта инфекция может привести к развитию гемолитического уремического синдрома, а он опасен для жизни.