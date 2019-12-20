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Проект представителей Пинщины вышел в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
21.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
13 декабря в Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». От нашего района в нем участвовали две работы: проекты «Гидроаккумулятор энергии быстрого подключения» (авторы Анна Синкевич и Александр Кондратюк) и «Наногенераторы: энергия человеческого тела» (авторы Ангелина Приступа и Александр Кондратюк).
По итогам конкурса второй из названных проектов вышел в финал республиканского конкурса и будет представлять в нем весной Пинский район и Брестскую область.
Подготовила Екатерина АБРАМЧУК
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> Проект представителей Пинщины вышел в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». 13 декабря в Бресте прошел областной этап республиканского...
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