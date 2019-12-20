Всё за вчера: протесты в Минске, что происходит с нашими в Египте и участковая-каратистка

До Нового года осталось 10 дней. Погода в эти выходные не порадует (тут сколько ни говори о «на вкус и цвет…», но эти +10°С, «котики» на ветках и грязь в 20-х числах декабря!..), поэтому давайте радовать себя развлечениями и хорошими текстами. Куда можно сходить в уикенд взрослым — расскажем здесь (кстати, вчера в прокат вышли новые «Звездные войны» — сходили, посмотрели и делимся своим мнением: спойлеров тут нет, можете читать спокойно), с детьми — здесь, ну, а где все главные новости и классные тексты — покажем здесь. Ну и, конечно, давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера — а вы в предновогодних хлопотах могли пропустить.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Питере Лукашенко встретился с Путиным. Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни — но они будут не выше уровня 2019 года. «Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами», — сказал Лукашенко после переговоров. Ждем цен и напоминаем, что это уже вторая встреча президентов за этот месяц.
А у нас, кстати, прямо накануне встречи вышла эдакая текстовая «Экономика на пальцах»: Чалый и наша Оля Лойко порассуждали в буковках о том, а есть ли вообще будущее у этого союза — России и Беларуси. Прочтите, не пожалеете.
Ну, а в Минске вечером сотни участников акции против интеграции с Россией прошли по городу, выстроились в цепь. В пиковые моменты в ней участвовали более тысячи человек! Обошлось без задержаний. Протестующие говорили с силовиками: Мы здесь стоим, чтобы вас не отправляли воевать в Сирию и на Донбасс". Давайте расскажем и покажем, что там было.
Давайте повернемся в сторону Евросоюза: есть новости о «шенгене» за 35 (или все же 80?) евро. Уже давно понятно, что до вступления в силу нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (то есть — до 2 февраля 2020 года) мы не успеем снизить ее для белорусов до 35 евро. Но наш МИД кое-что придумал…
А первый зампред Беларусбанка, которого в прошлом году осудили на 7,5 года, оказался на свободе. Так можно было?.. Есть объяснение.
Из-за смертей наших туристов в Египте белорусы начали отказываться от туров в эту страну. Но, похоже, причины трагедии во всех четырех случаях разные… Нет, мы не призываем вас лететь — призываем только почитать. И вот еще сами попробовали разобраться, что вообще происходит на самом популярном у белорусов курорте?!
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Пс, шпионы… Вот у нас тут для вас игра. Признаемся честно — не сами придумали, в MI6 подсмотрели. Итак, вы — спецагент Вейшнории. Вас вызывает к себе председатель КГБ и поручает ответственную миссию: вылететь в соседнее государство Лубения, и под видом гражданина Весбарии Андрея Исаева вступить в контакт с местным ученым Барбарой Монюшко. Задача — получить от нее секретные разработки гранулированных комбикормов, которые позволяют за месяц вырастить цыплят-бройлеров до размера страуса… Легенда есть — погнали шпионить!
Знакомьтесь — 28-летняя Анастасия Чуприс, каратистка и капитан милиции, которая стала лучшим участковым страны. Мы спросили, как ей работается и зачем пошла в милицию. Говорит, «Игоревной я стала в 23 года. Конечно, не обижаюсь: это же показывает уважение, доверие… Моя высшая похвала — если я даже самому глубокому алкоголику, который стал на путь исправления, жму руку. И у него тогда гордость: жизнь налаживается». Игоревна очень классная, обязательно о ней почитайте!
А вот еще один крутой минчанин — 64-летний Александр Алексеевич. О себе говорит: «обычный пенсионер», хотя явно немного лукавит. Полгода назад мужчина решил осуществить мечту юности и купил себе мотоцикл. А потом моноколесо. Говорит, на нем удобно не только ездить по городу, но и возить «добычу» из магазинов: «На педали ставим сумки, достали ручку и покатили». Своеобразная альтернатива сумкам-тележкам". И гоняет теперь по городу. Красавчик!
Теперь тоже о крутых, но — уехавших. Помните, на прошлой неделе Лукашенко побывал в медуниверситете и там затронул в том числе и тему уезжающих за границу медиков. «Я вам информацию даю из США, это точная информация от нормальных, конкретных людей, хороших врачей. Они там работают. Отпуск где-то по 7 дней у них получается два раза в год. И вот приехали в отпуск. Говорят: „Слушайте, вы живете на курорте“», —сказал президент. Мы спросили тех, кто работает в США, так ли это. Как думаете?
В начале декабря Зеленский позвал украинцев домой — и начал целую госпрограмму «Возвращайся и оставайся». А вы же помните, что наша страна приняла 160 тысяч переселенцев из Украины? «Они приобрели здесь свою вторую родину», — уверен наш президент. А как думают сами переселенцы и планируют ли «возвращаться и оставаться»? Вот здесь у нас три человеческие истории.
Вчера у популярной российской актрисы Лизы Боярской был день рождения — ей 34. Вот здесь собрали несколько интересных фактов о ней. Например, знаменитый папа ею совсем не гордится. В ответ на вопрос журналистки о том, какими ролями Лизы он гордится, Михаил Боярский заявил: «Да никакой не горжусь. Что мне гордиться?.. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность».
О СПОРТЕ
Ну что, давайте потихоньку начинать подводить итоги уходящего года. Вот здесь SPORT.TUT.BY вспоминает главное, что удивило нас в уходящем 2019 году. Арина Соболенко громко поругалась с тренером, а после примирения с ним взяла титулы. Алексей Гришин продал первое золото белорусов на зимних Олимпиадах. Чиновники в Борисове не хотят присвоить имя Анатолия Капского стадиону. Скандально известные Андрей Арямнов и Артем Милевский тряхнули стариной. Хоккейное «Динамо» шарахается и почти не побеждает, зато игроки юниорской сборной не по-детски радуют… Столько всего происходило! Давайте же читать, вспоминать, удивляться вместе.
Кстати, неделю назад минское хоккейное «Динамо» заключило пробный контракт с канадским защитником Мэтью Майоне. У этого парня итальянские и греческие корни. Из-за яркой внешности в Европе Мэта уже прозвали Иисусом. Он предпочитает фильмам книги и сам делает закатки из свежих томатов! Знакомьтесь: парень, который считает правильным знакомиться со страной, которая дает тебе работу — и очень удивляется, почему у нас люди говорят на русском, имея свой собственный язык.