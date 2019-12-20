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Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира
21.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Впервые предрождественскую традицию передачи Вифлеемского огня провели в 1986 году. В рамках поддержки людей с инвалидностью накануне праздника. Ее тут же подхватили европейские скауты и сделали ежегодной. В Беларусь Вифлеемский огонь скауты привозят в уже больше 20 лет.
Как говорят священники, не стоит относиться к Вифлеемскому огню как к мистическому явлению. Эта святыня имеет глубокий духовный смысл, для христианина это символ горячего сердца, горячей любви и веры, которыми необходимо делиться друг с другом.
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