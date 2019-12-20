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Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира

21.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира
Огонь из Вифлеема — места земного рождения Иисуса Христа — прибыл в Беларусь. По традиции святыню в белорусские приходы доставляют католические скауты. 19 декабря огонь был торжественно передан в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После торжества встречи огня и святой мессы огонь зажгли у главного алтаря гродненского храма. Затем частичку огня доставят во все католические приходы страны.

Впервые  предрождественскую традицию передачи Вифлеемского огня  провели в 1986 году. В рамках поддержки людей с инвалидностью накануне праздника. Ее тут же подхватили европейские скауты и сделали ежегодной. В Беларусь Вифлеемский огонь скауты привозят в уже больше 20 лет.

В Пинск лампада с огнем прибудет сегодня в 18.00. Все желающие могут принять Вифлеемский огонь в свои дома.

Как говорят священники, не стоит относиться к Вифлеемскому огню как к мистическому явлению. Эта святыня имеет глубокий духовный смысл, для христианина это символ горячего сердца, горячей любви и веры, которыми необходимо делиться друг с другом.

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Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира

 
Теги: Гродно
 
 
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