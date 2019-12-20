Сегодня в Пинск прибудет Вифлеемский огонь мира

Источник материала: Полесская правда



Огонь из Вифлеема — места земного рождения Иисуса Христа — прибыл в Беларусь. По традиции святыню в белорусские приходы доставляют католические скауты. 19 декабря огонь был торжественно передан в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После торжества встречи огня и святой мессы огонь зажгли у главного алтаря гродненского храма. Затем частичку огня доставят во все католические приходы страны.

Впервые предрождественскую традицию передачи Вифлеемского огня провели в 1986 году. В рамках поддержки людей с инвалидностью накануне праздника. Ее тут же подхватили европейские скауты и сделали ежегодной. В Беларусь Вифлеемский огонь скауты привозят в уже больше 20 лет.

В Пинск лампада с огнем прибудет сегодня в 18.00. Все желающие могут принять Вифлеемский огонь в свои дома.

Как говорят священники, не стоит относиться к Вифлеемскому огню как к мистическому явлению. Эта святыня имеет глубокий духовный смысл, для христианина это символ горячего сердца, горячей любви и веры, которыми необходимо делиться друг с другом.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий