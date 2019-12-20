Есть вопросы по зарплате? Звоните! ФПБ организует горячие линии для мониторинга применения новой системы оплаты труда бюджетников

Источник материала: Полымя

Профсоюзы намерены мониторить правильность применения норм новой системы оплаты труда на местах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.





«Отраслевыми профсоюзами организован и проведен ряд обучающих мероприятий по применению новых норм, проведена разъяснительная работа в трудовых коллективах. А с января национальный профцентр организует работу горячих линий по вопросам применения новой системы оплаты труда», — отметили в пресс-службе.

В национальном профцентре представители отраслевых профсоюзов работников образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, государственных учреждений совместно с руководством Министерства труда и социальной защиты обсудили вопросы внедрения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций. При этом основное внимание профсоюзы заострили на требовании не допустить снижения уровня зарплаты.

Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на недавней встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны ее уменьшить. Эту же позицию отстаивали и профсоюзы на этапе разработки всех документов по новой системе оплаты труда.

По словам участников рабочей встречи, предварительные расчеты показывают, что размер зарплаты бюджетников с введением новой системы не будет снижен. На эти цели в бюджет заложено достаточно средств, более того, финансирование ряда бюджетных отраслей по сравнению с нынешним годом будет увеличено. Вместе с тем, как отмечают специалисты профсоюзов, доплаты до минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников будут проводиться из общего планового фонда оплаты труда. Это снижает возможности для повышения заработной платы других работников организаций. В ситуации запланированного роста цен на ряд услуг, определенного повышения стоимости продуктов питания профсоюзы обращают внимание социальных партнеров на необходимость выполнения взятых в Генеральном соглашении обязательств по росту зарплаты.

В пресс-службе отметили, что при разработке новой системы оплаты профсоюзы вносили свои предложения. Ряд из них учтен в итоговых документах. В частности, национальный профцентр отстоял позицию о необходимости учета наработанного стажа в бюджетных организациях (в первоначальном варианте предлагалось рассчитывать его с 1 января 2020 года). Для справедливого подхода и дифференциации зарплаты в соответствии с полученным образованием, сложностью и ответственностью выполняемой работы по предложению отраслевого профсоюза здравоохранения была скорректирована тарифная сетка.

Новая система предполагает, что решение о дополнительном стимулировании и премировании работников принимает сам наниматель. Чтобы исключить субъективный подход, профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат.

Источник: БелТА