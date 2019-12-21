Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!

Источник материала: Чырвоны прамень





У флагмана Белорусской энергосистемы, Лукомльской ГРЭС, золотой юбилей — 50 лет со дня пуска первого энергоблока.

22 декабря 1969 года стало историческим событием не только для Белорусской ССР, но и для всей единой энергосистемы Советского Союза. За годы эксплуатации вся деятельность на станции была направлена на обеспечение надежности, экономичности и эффективности работы.

В 80-е годы мощность энергоблоков увеличена до 330 МВт, что позволило в период дефицита мощностей получить дополнительные 240 МВт. В 2000-е впервые в Республике Беларусь введены в работу две турбодетандерные установки на 5,0 МВт и 2,5 МВт, использующие потенциальную энергию природного газа.

Коллективом станции в 2003 — 2013-х годах выполнена большая модернизация основного и вспомогательного теплотехнического и электротехнического оборудования, ОРУ-110 кВ, ОРУ-330 кВ.

Ввод ПГУ-427 МВт в 2014 году стал новой вехой в истории развития предприятия.

Всё это не было бы возможным без замечательного коллектива специалистов-единомышленников, профессионалов, преданных своему делу людей.

Лукомльская ГРЭС и сегодня уверенно смотрит вперед и готова к решению новых сложных производственных задач. Высочайший профессионализм персонала, уникальный опыт эксплуатации, замечательные трудовые традиции — это залог успешного будущего.

От всей души благодарю всех, для кого Лукомльская ГРЭС стала жизнью и судьбой: уважаемых ветеранов, всех тех, кто строил станцию, запускал в работу, тех, кто сегодня продолжает славные традиции и самоотверженно трудится, претворяет в жизнь новые планы и задачи.

Желаю вам, уважаемые коллеги, вашим родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов и удачи в профессиональной деятельности, тепла и света в каждом доме, в каждой семье, в каждой душе. И, конечно, надежной и безаварийной работы.

С уважением директор филиала «Лукомльская ГРЭС» А. А. Базыленко.