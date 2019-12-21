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В Светлогорском районе мужчина срубил в лесу елку - и попал в объектив фотоловушки
22.12.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 декабря неизвестный мужчина заехал в лес и срубил ель, положил в багажник авто и уехал. Об этом так бы никто и не узнал. если бы не установленная фотоловушка,
Работники лесхоза передали фотоматериалы в милицию. Мужчину ожидает штраф от 5 до 50 базовых величин.
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Работники лесхоза передали фотоматериалы в милицию. Мужчину ожидает штраф от 5 до 50 базовых величин.
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