В Светлогорском районе мужчина срубил в лесу елку - и попал в объектив фотоловушки

Источник материала: Tut.by

16 декабря неизвестный мужчина заехал в лес и срубил ель, положил в багажник авто и уехал. Об этом так бы никто и не узнал. если бы не установленная фотоловушка, сообщают «Светлагорскiя навiны».





Работники лесхоза передали фотоматериалы в милицию. Мужчину ожидает штраф от 5 до 50 базовых величин.