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В Светлогорском районе мужчина срубил в лесу елку - и попал в объектив фотоловушки

22.12.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 декабря неизвестный мужчина заехал в лес и срубил ель, положил в багажник авто и уехал. Об этом так бы никто и не узнал. если бы не установленная фотоловушка, сообщают «Светлагорскiя навiны».


Работники лесхоза передали фотоматериалы в милицию. Мужчину ожидает штраф от 5 до 50 базовых величин.

 
 
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Работники лесхоза передали фотоматериалы в милицию. Мужчину ожидает штраф от 5 до 50 базовых величин.
 
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