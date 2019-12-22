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«В суде говорил, что ничего не помнит». Пьяный пациент, напавший на медиков, должен выплатить 5,5 тысячи

23.12.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе нетрезвый пациент напал на двух медработников больницы скорой помощи. Медбрат и медсестра обратились в Следственный комитет. Дело дошло до суда, дебошира оштрафовали.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Напомним, в августе в 4-е хирургическое отделение БСМП доставили пьяного пациента с легкой ЧМТ. Позже экспертиза показала, что у него в крови было 2,7 промилле алкоголя. По словам медбрата, когда мужчину только привезли, он вел себя агрессивно: матерился, дрался с милицией и пытался убежать. А позже и вовсе напал на двух медработников. После ЧП медбрат и медсестра по десять дней пролежали в больнице. У медбрата, например, были ЧМТ легкой степени, ушибы предплечий. Его коллеге пришлось обратиться к психологу.

— Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу […]), — говорит Игорь Рощин, председатель профсоюзного комитета Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. — Мы и юрист городского комитета профсоюзов работников здравоохранения помогали медработникам.

По словам Игоря Рощина, на процессе пациент говорил, что ничего из происходившего в больнице не помнит.

— Обычно опьянение идет как отягчающее обстоятельство, но здесь они с адвокатом хотели использовать его как облегчающее, — продолжает собеседник. — Говорили, история болезни уже была оформлена, в больнице он находился как пациент и нуждался в помощи.

Однако суд стал на сторону медиков. В итоге дебоширу назначили 1900 рублей штрафа. Кроме того, он должен будет выплатить каждому из пострадавших медиков по 2000 рублей морального вреда и погасить 1600 рублей — страховой.

— Сейчас у него есть несколько дней, чтобы обжаловать это решение, — говорит Игорь Рощин.

— Это первый случай, когда дело пьяного пациента дошло до суда?

— Похожая ситуация была в 2014 году. Тогда пациента осмотрели и решили, что в госпитализации он не нуждается. Его отпустили, а он на выходе из приемного отделения избил двух санитарок, — вспоминает собеседник. — Дело также дошло до суда. Мужчина получил штраф и выплатил пострадавшим немалые компенсации. Еще один случай произошел в этом феврале: пациент ударил медсестру. Дело, правда, сначала закрыли, но позже вышестоящие органы отправили его на доработку. В октябре уголовное дело снова возбудили.

— Вы назвали всего два случая. Однако пострадавший медбрат рассказывал, что пьяные пациенты нередко нападают на медработников. Почему медики не доводят эти ситуации до суда?

— За сутки в БСМП поступает 200−250 пациентов, примерно 15−20 из них в состоянии алкогольного опьянения, и не все ведут себя адекватно, — поясняет собеседник. — В то же время разбирательство по истории, которая произошла в августе, длилось пять месяцев. Не у каждого на это хватает сил и терпения. Но всем медработникам, которые оказались в такой ситуации, мы советуем обращаться в милицию. Зло должно быть наказано, и этот случай тому пример. Ведь только если сообщать об этих историях в милицию, их можно искоренить.

 
 
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В августе нетрезвый пациент напал на двух медработников БСМП. Медбрат и медсестра не стали пускать это дело на самотек и обратились в Следственный комитет. Дошло...
 
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