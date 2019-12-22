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По Минску курсирует бесплатный трамвай с белорусской рождественской музыкой
23.12.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 15.00 по Минску сегодня курсирует бесплатный рождественский трамвай «Калядны Цуд». Внутри звучит праздничная музыка.
Любой желающий может воспользоваться рождественским трамваем, который курсирует по маршруту № 11 (Змитрока Бядули — Озеро). На табло указано, что за поездку платить не нужно.
«Во время движения в трамвае будет звучать белорусская рождественская музыка, а также прозвучат поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов», — рассказали в пивоваренной компании «Аливария», которая организовала праздничный маршрут.
Среди устроителей также компания «Арт Сядзиба». В плей-листе в трамвае — белорусская музыка и поздравления в записи от групп AKUTE, :B:N, РСП, "Без билета", "Юзари", Naka и других.
С 15.00 до 17.00 в рождественском трамвае выступят белорусские музыканты, среди которых — Сергей Долгушев. Правда, попасть на это мероприятие смогут уже не все пассажиры, а только те, кто прошел специальный квиз от организаторов в Instagram.
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