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По Минску курсирует бесплатный трамвай с белорусской рождественской музыкой

23.12.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 15.00 по Минску сегодня курсирует бесплатный рождественский трамвай «Калядны Цуд». Внутри звучит праздничная музыка.


Фото предоставлено организатором акции

Любой желающий может воспользоваться рождественским трамваем, который курсирует по маршруту № 11 (Змитрока Бядули — Озеро). На табло указано, что за поездку платить не нужно.

«Во время движения в трамвае будет звучать белорусская рождественская музыка, а также прозвучат поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов», — рассказали в пивоваренной компании «Аливария», которая организовала праздничный маршрут.


Среди устроителей также компания «Арт Сядзиба». В плей-листе в трамвае — белорусская музыка и поздравления в записи от групп AKUTE, :B:N, РСП, "Без билета", "Юзари", Naka и других.

С 15.00 до 17.00 в рождественском трамвае выступят белорусские музыканты, среди которых — Сергей Долгушев. Правда, попасть на это мероприятие смогут уже не все пассажиры, а только те, кто прошел специальный квиз от организаторов в ​​Instagram.

 
Теги: Минск
 
 
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