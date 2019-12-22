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Единый экономический суд создадут в Беларуси

23.12.2019 13:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О создании единого апелляционного суда по экономическим делам сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря во время рабочей встречи с Александром Лукашенко, передает пресс-служба президента.

По словам Сукало, большинство апелляций (75%) рассматриваются в настоящее время в областном и городском экономических судах. А после создания единого суда такой направленности в Минске все апелляционные жалобы будут рассматриваться в нем, что «повысит качество рассмотрения экономических споров и позволит завершать правосудие на апелляционной стадии».

Новый суд планируется создать без дополнительных затрат, на базе использующихся площадей и кадров: в здании, где работают Первомайский и Советский суды. Далее новая инстанция переедет в новое здание, которое уже строится.

Дела будут рассматриваться в режиме видео-конференц-связи. Отпадет необходимость визита спорящих сторон в Минск, они будут находиться в специальных студиях, оборудованных на базе областных судов.

Работать в едином экономическом апелляционном суде будут около 20 наиболее опытных судей.

Все необходимые действия по созданию единого экономического апелляционного суда планируется реализовать в течение 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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О создании единого апелляционного суда по экономическим делам сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря во время рабочей встречи с...
 
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