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Амнистия к 75-летию Победы пройдет в Беларуси

23.12.2019 14:22 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Специальный законопроект о проведении амнистии, приуроченной к 75-летию победы Беларуси в ВОВ, поручил подготовить Александр Лукашенко.

Об этом заявил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря по итогам встречи с главой государства, передает БЕЛТА.

Сукало отметил, что задание по подготовке амнистии будет выполнять Верховный суд совместно с МВД Беларуси.

Напомним, сегодня Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда. Речь шла, в том числе, о резонансных уголовных делах, находящихся на контроле, о работе Следственного комитета по этим делам.

Валентин Сукало сообщил, что в стране создается единый апелляционный экономический суд.

В 2018 году также была проведена амнистия. На встрече с Сукало президент также поручил разработать соответствующий законопроект – в связи с 75-летием освобождения Беларуси от фашистов, а затем одобрил его.

Перед тем масштабная амнистия была проведена в Беларуси в 2015 году и была приурочена к 70-летию победы в ВОВ. Тогда предполагалось, что на волю выйдет более восьми тысяч заключенных.

 
 
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Специальный законопроект о проведении амнистии, приуроченной к 75-летию победы Беларуси в ВОВ, поручил подготовить Александр Лукашенко.
 
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