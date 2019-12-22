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Амнистия к 75-летию Победы пройдет в Беларуси
23.12.2019 14:22 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Специальный законопроект о проведении амнистии, приуроченной к 75-летию победы Беларуси в ВОВ, поручил подготовить Александр Лукашенко.
Об этом заявил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря по итогам встречи с главой государства, передает
Сукало отметил, что задание по подготовке амнистии будет выполнять Верховный суд совместно с МВД Беларуси.
Напомним, сегодня Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда. Речь шла, в том числе, о резонансных уголовных делах, находящихся на контроле, о работе Следственного комитета по этим делам.
Валентин Сукало
В 2018 году также была проведена амнистия. На встрече с Сукало президент также
Перед тем масштабная амнистия была
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Специальный законопроект о проведении амнистии, приуроченной к 75-летию победы Беларуси в ВОВ, поручил подготовить Александр Лукашенко.
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