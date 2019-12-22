Амнистия к 75-летию Победы пройдет в Беларуси

Специальный законопроект о проведении амнистии, приуроченной к 75-летию победы Беларуси в ВОВ, поручил подготовить Александр Лукашенко.

Об этом заявил журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало 23 декабря по итогам встречи с главой государства, передает БЕЛТА .

Сукало отметил, что задание по подготовке амнистии будет выполнять Верховный суд совместно с МВД Беларуси.

Напомним, сегодня Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда. Речь шла, в том числе, о резонансных уголовных делах, находящихся на контроле, о работе Следственного комитета по этим делам.

Валентин Сукало сообщил , что в стране создается единый апелляционный экономический суд.

В 2018 году также была проведена амнистия. На встрече с Сукало президент также поручил разработать соответствующий законопроект – в связи с 75-летием освобождения Беларуси от фашистов, а затем одобрил его.