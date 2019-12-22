ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут работать автобусы в Бресте в новогодние праздники. Расписание

23.12.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 декабря автобусы в Бресте будут работать до 23 часов, сообщает «Брестский вестник». 1 января автобусы будут работать по расписанию воскресенья с сокращением количества рейсов на маршрутах № 1А, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15А, 15Б, 16, 18, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 32, 37.

Изменения в расписании маршрутов № 18, 21, 41 с 25 декабря до 7 января

Маршрут № 18 «Центральная городская больница — Завод „Газоаппарат“

Рабочие дни

Ц.Г.Больница 5:21 5:40 5:53 6:10 6:30 6:48 7:01 7:16 7:30 7:43 8:00 8:13 8:30 8:42 9:03 9:25 9:42 10:02 10:13 10:37 10:56 11:20 11:40 11:59 12:16 12:30 12:57 13:14 13:37 13:57 14:09 14:20 14:33 14:49 15:02 15:22 15:36 15:49 16:03 16:18 16:29 16:43 16:56 17:10 17:26 17:48 18:02 18:15 18:30 18:49 19:20 19:45 20:12 20:41 21:03 21:22 21:42 22:06 22:28 22:55 23:35 23:55

Мр-н „Южный“ (на Газоаппарат) 5:19 5:43 5:57 6:16 6:30 6:47 6:59 7:05 7:09 7:28 7:42 7:57 8:10 8:24 8:41 8:52 9:08 9:21 9:42 10:04 10:21 10:41 10:52 11:16 11:35 11:59 12:19 12:38 12:55 13:09 13:37 13:54 14:17 14:37 14:49 15:00 15:13 15:29 15:43 16:03 16:17 16:30 16:44 17:00 17:11 17:25 17:38 17:55 18:11 18:33 18:44 18:56 19:11 19:28 19:59 20:24 20:53 21:22 21:43 22:01 22:21 22:44 23:06 23:33 0:11 0:30

„Газоаппарат“ 5:27 5:44 6:09 6:24 6:43 6:59 7:18 7:31 7:47 8:00 8:15 8:29 8:42 8:54 9:11 9:30 9:51 10:11 10:34 10:50 11:05 11:21 11:46 12:04 12:28 12:48 13:08 13:24 13:38 14:09 14:23 14:37 14:52 15:06 15:18 15:29 15:44 15:58 16:13 16:33 16:47 17:02 17:14 17:31 17:41 17:55 18:07 18:25 18:44 19:13 19:31 19:56 20:12 20:33 20:54 21:21 21:50 22:12 22:29 22:49 23:11 23:33 23:58

Мр-н „Южный“ (в сторону ЦГБ) 5:31 5:47 6:06 6:31 6:46 6:57 7:07 7:23 7:43 7:56 8:12 8:24 8:39 8:53 9:06 9:18 9:35 9:54 10:15 10:35 10:58 11:14 11:29 11:45 12:09 12:28 12:52 13:12 13:32 13:48 14:02 14:35 14:48 15:01 15:16 15:30 15:42 15:54 16:09 16:24 16:40 17:00 17:14 17:29 17:43 18:01 18:10 18:24 18:35 18:54 19:10 19:39 19:57 20:21 20:37 20:58 21:19 21:46 22:14 22:36 22:53 23:13 23:34 23:55 0:18

Маршрут № 21 „Газоаппарат“ — „Брестоблавтотранс“

Рабочие дни

„Газоаппарат“ 6:06 6:30 7:07 7:33 8:12 8:33 8:58 10:05 11:00 13:29 14:28 15:01 15:28 16:02 17:23 17:57 18:22 20:41 21:38 22:32 23:52

Брестоблавтотранс 5:56 6:31 6:58 7:36 8:02 8:43 9:03 9:26 10:32 11:30 13:57 14:57 15:29 15:56 16:33 17:52 18:26 18:49 21:07 22:04 22:56

Маршрут № 41 „Д.П. „Южный городок“ — Городская больница № 1″

Рабочие и выходные дни

„Южный городок“ 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10
Городская больница № 1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56

Расписание движения автобусов на 1 января

Маршрут № 1 „Газоаппарат“ — Бернады“

Газоаппарат 6:16 7:38 9:11 10:47 12:06 14:17 15:38 17:07 18:39 20:02 21:25 22:17

Бернады 6:52 8:16 9:48 11:25 12:44 14:57 16:18 17:49 19:21 20:43 22:03 22:55

Маршрут № 1 „А“ „Газоаппарат“ — Д.П. „Южный городок“

Газоаппарат 5:55 7:14 8:32 13:30 14:36 15:05 16:05 16:29 17:36 19:31 20:58 22:46

Д.П. „Южный городок“ 5:18 6:33 7:52 9:13 14:12 15:18 15:48 16:50 17:12 18:17 20:17 21:38

Маршрут № 2 „Мр-н „Вулька“ — Областная больница“

„Вулька“ 11:19 12:51 14:25

Областная больница 10:30 12:04 13:38

Маршрут № 2 „А“ „Областная больница — Бернады“

Областная больница 7:36 15:19 17:17

Бернады 6:37 8:36 16:18 18:16

Маршрут № 3 „Пригородный вокзал — Брест Восточный“

Пригородный вокзал 6:17 7:04 7:50 8:41 10:24 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:25 14:49 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 19:02 19:25 19:47 20:05 20:31 20:50 21:14 21:35 22:20 23:05

Брест Восточный 6:40 7:27 8:13 9:04 10:47 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 19:25 19:46 20:12 20:28 20:54 21:13 21:58 22:43

Маршрут № 5 „Завод „Газоаппарат“ — Брест Западный“

„Газоаппарат“ 6:11 6:50 7:30 8:10 8:50 9:31 10:55 11:38 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:09 14:30 14:52 15:15 15:35 15:57 16:39 16:59 17:20 17:40 18:01 18:21 18:42 19:02 19:44 20:22 21:00 21:38 22:16

Брест Западный 6:30 7:09 7:49 8:29 9:09 9:51 11:16 11:59 12:42 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30 14:51 15:13 15:35 15:56 16:17 16:59 17:19 17:40 18:00 18:21 18:41 19:02 19:21 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35

Маршрут № 6 „Городская больница № 1 — Областная больница“

Городская больница № 1 6:02 7:35 9:15 11:43 13:25 15:14 16:09 16:57 17:56 19:30 20:23 21:14 22:05

Областная больница6:44 8:21 10:48 12:32 14:18 15:14 16:02 16:58 18:35 19:30 20:21 21:12 22:05

Маршрут № 7 „Завод „Газоаппарат“ — Пункт подготовки вагонов“

„Газоаппарат“ 6:19 7:08 7:57 8:45 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20

ППВ 5:47 6:42 7:30 8:19 9:09 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55

Маршрут № 8 „Завод „Газоаппарат“ — Гортоп“

„Газоаппарат“ 7:24 8:20 9:19 10:16 11:12 14:22 15:17 16:20 17:26

Гортоп 6:54 7:49 8:45 9:47 10:43 11:38 14:48 15:42 16:45 17:53

Маршрут № 9 „Д.П. „Южный городок“ — Мясокомбинат“

„Южный городок“ 5:32 6:05 7:00 7:35 8:34 9:01 9:46 10:35 10:57 11:19 12:07 12:32 12:54 14:10 14:35 15:30 16:09 17:14 17:46 18:52 19:33 19:56 21:28 23:00

Мясокомбинат 5:32 6:05 7:00 7:35 8:34 9:01 9:46 10:35 10:57 11:19 12:07 12:32 12:54 14:10 14:35 15:30 16:09 17:14 17:46 18:52 19:33 19:56 21:28 23:00

Маршрут № 10 „Газоаппарат“ — БЭТЗ»

«Газоаппарат» 6:26 7:23 8:21 9:17 10:51 11:53 12:52 13:51 14:59 15:59 17:05 18:45 19:45 20:45

БЭТЗ 6:54 7:51 8:48 9:48 11:21 12:20 13:20 14:20 15:28 16:30 17:37 19:13 20:13 21:13

Маршрут № 11 «Газоаппарат» — «ВамРад»

«Газоаппарат» 6:39 8:04 10:05 11:35 13:13 14:42 16:18 17:53 19:54 21:23 21:50 22:51 23:19

«ВамРад» 5:53 7:18 8:49 10:46 12:23 13:54 15:29 17:04 18:36 20:36 22:04 22:33

Маршрут № 12 «Д.П. „Южный городок -Автовокзал“

„Южный городок“ 6:45 7:52 8:56 10:41 11:51 13:02 14:15 14:45 15:26 15:56 16:37 17:17 17:53 18:28 19:47 21:00 22:13

Автовокзал 7:18 8:22 9:26 11:15 12:25 13:37 14:48 15:19 16:00 16:30 17:16 17:52 18:25 19:00 20:19 21:32 22:44

Маршрут № 12"А» «Гор. больница № 1 — Криштофовича»

Криштофовича 6:16 7:58 9:41 10:31 12:15 14:09 15:50 17:31 19:59 21:42

Гор. больница № 1 7:06 8:49 10:32 11:25 13:16 15:04 16:45 18:24 20:56 22:37

Маршрут № 13 «А» «Газоаппарат» — Пролесковая"

«Газоаппарат» 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39

Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07

Маршрут № 14 «Газоаппарат — микрорайон Заречный»

«Газоаппарат» 7:47 8:28 9:21 11:18 12:01 12:46 16:21 17:03 17:44 18:24

Микрорайон Заречный 7:23 8:03 8:47 9:38 11:36 12:19 13:05 16:38 17:20 18:03

Маршрут № 15 «А» «Цветотрон» — Катин бор"

«Цветотрон» 8:31 9:15 9:43 11:07 11:24 12:06 13:08 13:32 14:07 14:42 15:14 16:02 16:36 17:09 17:50 20:43 21:32 21:54 22:39

Катин бор 5:44 9:26 10:08 10:39 12:02 12:19 12:59 14:05 14:29 15:03 15:37 16:10 16:57 17:34 18:06 18:46 21:39 22:23 22:47 23:30

Маршрут № 15 «Б» «Цветотрон» — торговый дом «Идеал»

«Цветотрон» — 19:47

«Идеал» 20:48

Маршрут № 15 «В» «Цветотрон» — Санта Бремор"

«Цветотрон» 6:33 7:18 7:27 18:34 19:13 19:25

«Санта-Бремор» 7:24 7:34 8:28 19:24 19:36 20:22

Маршрут № 16 «Газоаппарат» — Партизанский проспект"

«Газоаппарат» 6:31 7:40 8:44 9:42 10:24 11:08 11:34 12:16 12:39 13:18 13:48 14:59 15:44 16:07 16:53 17:18 18:03 19:02 20:08

Партизанский проспект 6:01 7:05 8:14 9:17 10:16 10:58 11:41 12:08 12:49 13:13 13:51 14:22 15:33 16:18 16:40 17:28 17:52 18:37 19:35 20:42

Маршрут № 17 «Автобусный парк — Брест Западный»

Автобусный 5:35 6:40 7:45 8:50 10:50 11:55 13:00 14:05 15:18 16:20 17:25 19:25 20:30 21:35

Брест Западный 6:07 7:12 8:17 9:22 11:22 12:27 13:32 14:37 15:50 16:52 17:57 19:57 21:02 22:07

Маршрут № 18 «Центральная городская больница — „Газоаппарат“

Ц.Г.Больница 5:45 6:20 7:08 7:49 8:33 8:56 9:20 10:01 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01

М.р-н „Южный“ (на „Газоаппарат“) 5:45 6:20 7:08 7:49 8:33 8:56 9:20 10:01 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01

Газоаппарат 6:05 6:46 7:25 7:49 8:14 9:36 10:03 10:21 10:43 11:07 11:28 11:54 12:41 13:02 13:26 13:47 14:15 15:01 15:23 15:47 16:07 16:33 17:19 17:39 18:02 18:26 18:42 19:32 20:12 20:35 20:59 21:24 21:49 22:29 22:58 23:33

М.р-н „Южный“ (в сторону ЦГБ) 5:42 6:25 7:06 7:48 8:12 8:37 9:59 10:26 10:45 11:07 11:31 11:52 12:18 13:05 13:26 13:49 14:10 14:39 15:26 15:47 16:11 16:31 16:57 17:43 18:03 18:26 18:50 19:06 19:56 20:36 20:59 21:23 21:45 22:10 22:50 23:19 23:54

Маршрут № 19 „Автобусный парк — Пригородный вокзал“

Автобусный парк 6:02 7:00 7:58 8:57 10:30 11:29 12:28 13:27 14:32 15:31 16:31 17:29 19:10 20:10 21:12 22:09

Пригородный вокзал 6:32 7:28 8:26 9:24 10:58 11:57 12:56 13:58 15:00 16:00 17:00 17:57 19:39 20:41 21:40 22:36

Маршрут № 20 „Д.П. „Южный городок“ — ОАО „Брестское пиво“

„Южный городок“ 5:31 7:32 10:18 12:21 14:25 15:30 16:31 17:35 19:10 20:07 21:12 22:11

„Брестское пиво“ 6:28 8:41 11:18 13:21 15:26 16:31 17:35 18:35 20:09 21:13 22:12 23:06

Маршрут № 21 „Газоаппарат“ — „Брестоблавтотранс“

„Газоаппарат“ 6:46 7:44 8:44 9:07 10:04 10:27 11:02 11:24 11:59 12:20 13:18 14:18 14:48 15:48 16:15 16:50 17:20 17:58 18:30 19:00 19:35 20:34 21:30 22:26

Брестоблавтотранс 6:17 7:14 8:13 9:12 9:33 10:31 10:54 11:28 11:51 12:26 12:48 13:46 14:46 15:16 16:19 16:45 17:17 17:50 18:25 18:58 19:28 20:03 21:00 21:57 22:51

Маршрут № 21 „Б“ „Газоаппарат“ — Кладбище „Северное“

„Газоаппарат“ 15:19 16:40

„Северное“ 16:00 17:16

Маршрут № 22 „Газоаппарат“ — Клейники“

„Газоаппарат“ 6:33 7:46 8:59 10:43 12:13 13:29 14:47 16:04 17:20 19:21 20:32 21:40

Клейники 7:08 8:21 9:32 11:20 12:51 14:05 15:24 16:38 17:58 19:54 21:05 22:19

Маршрут № 23 „Газоаппарат“ — „Цветотрон“

„Газоаппарат“ 5:45 6:40 7:47 9:55 10:11 11:04 11:38 12:16 12:48 13:25 13:59 14:32 15:39 16:49 17:12 17:58 18:35 19:34 20:38 21:42 22:47

Цветотрон 5:18 6:10 7:08 8:19 9:34 10:28 11:02 11:39 12:14 12:52 13:22 13:57 14:34 15:04 16:14 17:23 17:56 18:30 19:06 20:05 21:09 22:15

Маршрут № 23А „Газоаппарат“ — Березовая роща»

«Газоаппарат» 7:10 7:34 8:18 8:43 9:34 10:02 11:13 11:44 12:29 12:58 13:43 14:12 15:23 16:39 16:59 17:48 18:10

Березовая роща 6:36 6:59 7:42 8:08 8:58 9:17 10:07 10:36 11:49 12:20 13:06 13:32 14:18 14:47 16:01 17:12 17:33 18:43

Маршрут № 24 «Газоаппарат» — Ц.Г. Больница"

«Газоаппарат» 6:55 8:34 9:29 10:46 11:40 12:24 13:18 14:03 14:53 15:44 16:33 17:20 18:11 19:35 20:25 21:14 22:04 22:48

Ц.Г.Больница 6:06 7:45 9:22 10:14 11:33 12:28 13:12 14:06 14:54 15:44 16:31 17:21 18:10 19:00 20:26 21:13 22:01 22:51

Маршрут № 25 «Газоаппарат» — Богдановича"

«Газоаппарат» 6:54 7:44 8:36 9:30 11:07 12:10 13:05 14:02 15:38 16:31 17:31 18:22

Богдановича 6:28 7:19 8:09 9:01 9:54 11:35 12:37 13:33 14:34 16:05 16:57 17:57

Маршрут № 26 «Газоаппарат» — с/т «Жемчужина»

«Газоаппарат» 9:27 15:51

«Жемчужина» 10:03 16:27

Маршрут № 27 «Газоаппарат» — гостиница «Дружба»

«Газоаппарат» 7:16 12:39 17:05

«Дружба» 7:57 13:20 17:45

Маршрут № 30 «Газоаппарат» — Картодром"

«Газоаппарат» 6:25 8:09 10:23 11:55 13:24 15:01 16:30 18:03 20:14 21:48

Картодром 7:08 8:57 11:08 12:38 14:13 15:44 17:17 18:54 21:01

Маршрут № 32 «Газоаппарат» — ДСУ"

«Газоаппарат» 7:26 9:22 10:41 11:41 12:51 13:34 14:43 15:55 17:05 17:46

ДСУ 8:23 10:14 11:35 12:35 13:44 14:28 15:38 16:49 17:59

Маршрут № 35 «Криштофовича — «Санта Бремор»

Криштофовича 6:14 18:14

Санта-Бремор 8:24 20:26

Маршрут № 37 «Центральная городская больница — ОАО «Брестское пиво»

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 19:08 19:48 20:41 21:46

«Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 20:12 20:53 21:46 22:49

Маршрут № 38 «Центральная городская больница — Катин бор»

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

Маршрут № 39 «Центральная городская больница — Партизанский пр-кт — Я. Купалы — ул. Пионерская — ул. Калиновая»

Ц.Г.Больница 7:45 9:08 11:04 12:27 13:50 15:19 16:40 18:00 20:20 21:41

Калиновая 7:01 8:23 9:46 11:44 13:06 14:29 15:57 17:18 18:38 20:58 22:18

Маршрут № 39 «Б» «Газоаппарат — ул. Калиновая»

«Газоаппарат» 8:05 9:23 10:44 12:42 13:57 16:22 17:40

Калиновая 7:25 8:42 9:57 11:18 13:17 14:34 17:00 18:15

Маршрут № 40 «Газоаппарат» — ул. Гвардейская»

«Газоаппарат» 6:41 7:43 8:49 10:35 11:38 12:47 13:51 15:10 16:19 17:26 19:02 20:08 21:13 22:15

Гвардейская 6:09 7:08 8:12 9:18 11:03 12:09 13:16 14:19 15:42 16:49 17:55 19:32 20:38 21:42 22:45

Маршрут № 41 «Д.П. «Южный городок» — Городская больница № 1»

«Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10

Городская больница № 1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56

Маршрут № 42 «Д.П. «Южный городок» — Пригородный вокзал»

«Южный городок» 6:32 7:44 9:12 11:02 12:17 13:33 14:51 16:06 17:23 19:23 20:41 21:56 23:05

Пригородный вокзал 7:07 8:30 9:54 11:40 12:55 14:11 15:28 16:44 18:00 20:03 21:18 22:30 23:40

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Дзед Мароз і Снягурка з «Полымя» завіталі ў СВК «Маяк-Заполле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика