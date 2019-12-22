Подведены итоги областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси»

Победителями областного этапа стали следующие участники:
Анжелика Шиманская, учащаяся Негорельской средней школы № 1 Дзержинского района;
Артур Царикович и Анастасия Кривленя, учащиеся средней школы № 11 Слуцкого района;
Тимофей Стамбровский и Елизавета Гринюк, учащиеся средней школы № 11 Слуцкого района;
Александр Коробко, учащийся гимназии № 1 города Солигорска;
Анна Акуленко и Павел Иванов из гимназии № 1 города Борисова;
София Мацевило, учащаяся средней школы № 2 г.п. Городея Несвижскогог района;
Елена Сапронова, учащаяся средней школа № 3 города Вилейки;
Андрей Альфер, учащийся Ильянского государственного аграрного колледжа Вилейского района;
Максим Жидович, учащийся гимназии № 1 города Дзержинска
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