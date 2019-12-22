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Подведены итоги областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси»

23.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Победителями областного этапа стали следующие участники:

Анжелика Шиманская, учащаяся Негорельской средней школы № 1 Дзержинского района;

Артур Царикович и Анастасия Кривленя, учащиеся средней школы № 11 Слуцкого района;

Тимофей Стамбровский и Елизавета Гринюк, учащиеся средней школы № 11 Слуцкого района;

Александр Коробко, учащийся гимназии № 1 города Солигорска;

Анна Акуленко и Павел Иванов из гимназии № 1 города Борисова;

София Мацевило, учащаяся средней школы № 2 г.п. Городея Несвижскогог района;

Елена Сапронова, учащаяся средней школа № 3 города Вилейки;

Андрей Альфер, учащийся Ильянского государственного аграрного колледжа Вилейского района;

Максим Жидович, учащийся гимназии № 1 города Дзержинска

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Областной отбор республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси» прошли 10 проектов уроженцев Минщины.
 
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