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КГК обратил внимание на неурожайные насаждения

23.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как установил КГК, отдельные насаждения садов и ягодников фактически только числятся.

Так, согласно данным госстатотчетности, по итогам 2018 года из 235 субъектов, располагавших 4,9 тыс. га фруктовых семечковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 97 субъектов или 41% (площадь насаждений более 1,4 тыс. га), а 95 субъектов или 40% (2 тыс. га) сработали с урожайностью менее 10 т/га.

Подобные итоги деятельности наблюдались и в 2017 году, в котором из указанных 97 субъектов 91 также не получил урожай данных культур.

Аналогичная ситуация и по фруктовым косточковым и ягодным насаждениям.

В 2018 году из 30 субъектов области, располагавших 0,05 тыс. га фруктовых косточковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 11 субъектов (из них 9 не получили урожай и в 2017 году), из 99 субъектов, располагавших 0,7 тыс. га ягодных насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 18 субъектов (из них 10 не получили урожай и в 2017 году).

Несмотря на изложенное, действенных мер по повышению эффективности плодоводства и выращивания ягод, а также использования указанных земель в 2019 году также не принято – по данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома посажено только 0,04 тыс. га данных насаждений, раскорчевано – 0,02 тыс. га, а конкретных данных о запланированных к выполнению мероприятиях фактически не представлено.

 
 
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