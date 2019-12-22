Три школы и гимназию в Молодечно «заминировал» местный житель. Говорит, много выпил

Источник материала: Tut.by

В Молодечно отыскали человека, который, предположительно, и «заминировал» в минувшую субботу три школы и гимназию. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 21 декабря в милицию поступил звонок о взрывных устройствах в четырех школах города. Из-за вечернего времени и выходного дня люди были только в двух учреждениях: всего 24 ученика и два преподавателя. Их эвакуировали , специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили.

Оказалось, звонок о минировании поступил с мобильного от 50-летнего безработного местного жителя. На момент задержания он был сильно пьян: 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина объяснил свою выходку «длительным употреблением алкоголя».

Теперь он фигурант уголовного дела по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса. За такое грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.