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«А я про Колю хочу спросить». Венедиктов рассказал, о чем будет говорить с Лукашенко и что везет в подарок

23.12.2019 22:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексею Венедиктову поступило 2 тысячи вопросов для интервью с Александром Лукашенко. Об этом главный редактор «Эха Москвы» рассказал в эфире белорусских телеканалов и поделился их содержанием, а также рассказал, какой вопрос хочет задать белорусскому президенту «не как журналист, а как отец».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Главная тема — как глубока будет интеграция, что такое братские народы, как он относится к флагу оппозиции — старому флагу, конечно, — перечислил Венедиктов поступившие к нему вопросы.

По просьбам живущих в Канаде и Австралии придется спросить, будет ли на территории Беларуси военная база, говорит он.

Главред «Эха Москвы» отмечает, что в российских медиа Лукашенко выглядит капризным человеком — такой образ у него сложился после последних встреч с Путиным. В то же время в российских СМИ давно не было большого интервью с белорусским президентом.

— Поэтому я хочу показать настоящего президента, чтобы он мог изложить свою позицию для российских читателей, слушателей, пользователей, — поясняет Венедиктов.

— Что касается интеграции, как думаете, сможем договориться? — поинтересовался журналист телеканала «Беларусь 1».

— Слушайте, уж если с Украиной договорились, то лидеры Беларуси и России договорятся.

Венедиктов также рассказал, какой вопрос его интересует лично.

— А я про Колю хочу спросить. У меня сыну 19 лет, и когда ему было 14, я проходил, пожалуй, самый трудный этап своей жизни с ним. Мне интересно, как этот мальчик, который растет под прожекторами, какое влияние психологическое он оказывает на президента.

Венедиктов добавил, что это ему интересно, наверное, больше как отцу, чем журналисту, и он готов поделиться с белорусским президентом своим опытом.

Венедиктов также напомнил, что был одним из немногих российских журналистов, которые в 1994 году освещали президентскую кампанию.

— Тогда никто не верил, что он может побить кандидатов от элиты, и, конечно, за эти 25 лет он стал совсем другим — он очень ловкий, хитрый, умный политик, заматеревший.

В подарок белорусскому президенту Венедиктов везет шахматы, где фигуры изображают битву на Чудском озере — там есть псы-рыцари и дружина Александра Невского.

Встреча Венедиктова с Александром Лукашенко запланирована на 10.30 24 декабря.

 
 
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Алексею Венедиктову поступило 2 тысячи вопросов для интервью с Александром Лукашенко. Об этом главный редактор «Эха Москвы» рассказал в эфире белорусских...
 
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