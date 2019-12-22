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Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние и рождественские праздники
23.12.2019 21:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как будут работать поликлиники и больницы в январе 2020 года,
В новогодние и рождественские праздники больницы, поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические службы, аптеки и организации медтехники будут работать по такому графику:
Напомним, 2 января стал в Беларуси выходным днем без отработки, 4 января 2020 года мы будем отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днем.
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Как будут работать поликлиники и больницы в январе 2020 года, сообщает пресс-служба Минздрава.
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