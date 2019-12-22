Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние и рождественские праздники

Источник материала: Tut.by

Как будут работать поликлиники и больницы в январе 2020 года, сообщает пресс-служба Минздрава.

В новогодние и рождественские праздники больницы, поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические службы, аптеки и организации медтехники будут работать по такому графику:

1 января 2020 года по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 2 января 2020 года по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 4 января 2020 года по графику рабочего дня;

по графику рабочего дня; 6 января 2020 года по графику работы в субботний день;

по графику работы в субботний день; 7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.

Напомним, 2 января стал в Беларуси выходным днем без отработки, 4 января 2020 года мы будем отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днем.



