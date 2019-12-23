В новогоднюю ночь над Свислочью зажгут «северное сияние»

Источник материала: Tut.by

В праздничные вечера на Троицкое предместье будут проецировать лазерные инсталляции, а в новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На зданиях Троицкого предместья и в его окрестностях можно будет наблюдать необычную лазерную инсталляцию. Сейчас устанавливают оборудование. В планах «Минскконцерта» с помощью световых и цветовых технологий подчеркнуть контуры и окна построек в этом районе.

Посмотреть шоу можно будет ежедневно с 28 декабря по 5 января с 18.00 до 22.00 со стороны улицы Старовиленской.

В новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Разработчики утверждают, что с помощью современных технологий воссоздадут эффект северного сияния.