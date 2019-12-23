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В новогоднюю ночь над Свислочью зажгут «северное сияние»
24.12.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В праздничные вечера на Троицкое предместье будут проецировать лазерные инсталляции, а в новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Подробности сообщает агентство
На зданиях Троицкого предместья и в его окрестностях можно будет наблюдать необычную лазерную инсталляцию. Сейчас устанавливают оборудование. В планах «Минскконцерта» с помощью световых и цветовых технологий подчеркнуть контуры и окна построек в этом районе.
Посмотреть шоу можно будет ежедневно с 28 декабря по 5 января с 18.00 до 22.00 со стороны улицы Старовиленской.
В новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Разработчики утверждают, что с помощью современных технологий воссоздадут эффект северного сияния.
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Во время светового шоу подчеркнут контуры и окна построек в Троицком предместье, а над Свислочью в новогоднюю ночь зажгут «северное сияние».
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