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В новогоднюю ночь над Свислочью зажгут «северное сияние»

24.12.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В праздничные вечера на Троицкое предместье будут проецировать лазерные инсталляции, а в новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На зданиях Троицкого предместья и в его окрестностях можно будет наблюдать необычную лазерную инсталляцию. Сейчас устанавливают оборудование. В планах «Минскконцерта» с помощью световых и цветовых технологий подчеркнуть контуры и окна построек в этом районе.

Посмотреть шоу можно будет ежедневно с 28 декабря по 5 января с 18.00 до 22.00 со стороны улицы Старовиленской.

В новогоднюю ночь над Свислочью устроят лазерное шоу. Разработчики утверждают, что с помощью современных технологий воссоздадут эффект северного сияния.

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Теги: Минск
 
 
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Во время светового шоу подчеркнут контуры и окна построек в Троицком предместье, а над Свислочью в новогоднюю ночь зажгут «северное сияние».
 
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