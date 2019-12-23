Поспел как раз к новогоднему столу. В Глубоком дачник в декабре собирает урожай редиса

Источник материала: Tut.by

Житель Глубокого Витебской области Ярослав Берникович 20 декабря собрал в своей теплице урожай молодого редиса. И зимний овощ ничуть не хуже весеннего! Видео и фото мужчина разместил в фейсбуке.



Фото: Ярослав Берникович

Редис в парнике Ярослав посеял в октябре. И вот к Новому году уже собирает первый урожай.

— Зимой в детстве в декабре в сугробах тоннели копал, а сейчас редиску собираю, — смеется мужчина.

Видео: Ярослав Берникович

Декабрь в этом году не перестает удивлять. Из-за аномально теплой погоды в Березинском заповеднике распустились «подснежники», в Витебске на вербе появились «котики», в Мозыре распустилась айва, а в Вилейке на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.