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Поспел как раз к новогоднему столу. В Глубоком дачник в декабре собирает урожай редиса
24.12.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Глубокого Витебской области Ярослав Берникович 20 декабря собрал в своей теплице урожай молодого редиса. И зимний овощ ничуть не хуже весеннего! Видео и фото мужчина
Редис в парнике Ярослав посеял в октябре. И вот к Новому году уже собирает первый урожай.
— Зимой в детстве в декабре в сугробах тоннели копал, а сейчас редиску собираю, — смеется мужчина.
Видео: Ярослав Берникович
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Редис в парнике Ярослав посеял в октябре. И вот к Новому году уже собирает первый урожай.
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